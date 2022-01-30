Рус

Бій подушками може стати олімпійським видом спорту

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
46
Бій подушками Новина оновлена 30 січня 2022, 14:31
Бій подушками

Сучасне п’ятиборство може кардинально змінитися.

Днями комісія атлетів Міжнародного союзу сучасного п’ятиборства (UIPM) провела першу фокус-групу, де розглядалося питання реформації цього виду спорту.

Про це повідомляє сторінка організації у Instagram.

Річ у тому, що після інциденту на Олімпіаді-2020 під тиском зоозахисників із програми літніх Ігор можуть прибрати кінний спорт. У сучасному п’ятиборстві на цей час змагаються у фехтуванні, плаванні, конкурі (кінний спорт), бігу та стрільбі з пістолета. Комісія атлетів пропонує кілька варіантів, зокрема розглядається заміна конкуру на бій подушками, а також перетворення п’ятиборства на тріатлон (прибрати фехтування та конкур)

Конкур у сучасному п’ятиборстві можуть замінити на:

  • велоспорт (мотокрос, маунтінбайк, електричний);
  • подолання перешкод (на воді чи суші);
  • біг з перешкодами;
  • дрон-рейсинг (гонки дронів);
  • роликовий спорт;
  • традиційний гамбійський бій подушками;
  • біг із бар’єрами.

Нагадаємо, на Іграх у Токіо була дискваліфікована тренер збірної Німеччини Кім Райзнер, яка вдарила коня під час змагань із сучасного п’ятиборства. Правозахисна організація People for the Ethical Treatment of Animals (Люди за етичне поводження з тваринами) закликала Міжнародний олімпійський комітет виключити кінний спорт із програми Олімпіади.

Раніше повідомлялось, що на зимових Іграх у Пекіні, які стартують 4 лютого, збірна України залишиться без медалей, вважають букмекери.

Теги:
#Олімпійські ігри #Сучасне п'ятиборство #Конкур
У Британії розповіли про плани щодо підтримки України
Новини Європи
"Сховатись буде ніде": Британія пригрозила Путіну через Україну
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
У Британії розповіли про плани щодо підтримки України
"Сховатись буде ніде": Британія пригрозила Путіну через Україну
Дата публікації
Категорія
Рафаель Надаль — Данило Медведєв
Росіянин став посміховиськом у фіналі Australian Open, а Надаль влаштував неймовірний камбек (відео)
Дата публікації
Категорія
Мороз на початку лютого прийде у центральні регіони
Початок лютого підготував сюрприз: у які регіони прийде сильний мороз
Дата публікації
Категорія
Зловмисник покинув фургон на одній з центральних вулиць Василькова
Чоловіка забив молотком, а жінку - зарізав: нові деталі моторошного вбивства на Київщині (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Леонід Куравльов помер після перенесеного коронавірусу
Жалів Путіна та підтримав захоплення Криму: чим запам'ятався померлий Леонід Куравльов