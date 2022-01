Бій подушками може стати олімпійським видом спорту

Сучасне п’ятиборство може кардинально змінитися.

Днями комісія атлетів Міжнародного союзу сучасного п’ятиборства (UIPM) провела першу фокус-групу, де розглядалося питання реформації цього виду спорту.

Про це повідомляє сторінка організації у Instagram.

Річ у тому, що після інциденту на Олімпіаді-2020 під тиском зоозахисників із програми літніх Ігор можуть прибрати кінний спорт. У сучасному п’ятиборстві на цей час змагаються у фехтуванні, плаванні, конкурі (кінний спорт), бігу та стрільбі з пістолета. Комісія атлетів пропонує кілька варіантів, зокрема розглядається заміна конкуру на бій подушками, а також перетворення п’ятиборства на тріатлон (прибрати фехтування та конкур)

Конкур у сучасному п’ятиборстві можуть замінити на:

велоспорт (мотокрос, маунтінбайк, електричний);

подолання перешкод (на воді чи суші);

біг з перешкодами;

дрон-рейсинг (гонки дронів);

роликовий спорт;

традиційний гамбійський бій подушками;

біг із бар’єрами.

Нагадаємо, на Іграх у Токіо була дискваліфікована тренер збірної Німеччини Кім Райзнер, яка вдарила коня під час змагань із сучасного п’ятиборства. Правозахисна організація People for the Ethical Treatment of Animals (Люди за етичне поводження з тваринами) закликала Міжнародний олімпійський комітет виключити кінний спорт із програми Олімпіади.

Раніше повідомлялось, що на зимових Іграх у Пекіні, які стартують 4 лютого, збірна України залишиться без медалей, вважають букмекери.