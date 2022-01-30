Бій подушками може стати олімпійським видом спорту
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Сучасне п’ятиборство може кардинально змінитися.
Днями комісія атлетів Міжнародного союзу сучасного п’ятиборства (UIPM) провела першу фокус-групу, де розглядалося питання реформації цього виду спорту.
Про це повідомляє сторінка організації у Instagram.
Річ у тому, що після інциденту на Олімпіаді-2020 під тиском зоозахисників із програми літніх Ігор можуть прибрати кінний спорт. У сучасному п’ятиборстві на цей час змагаються у фехтуванні, плаванні, конкурі (кінний спорт), бігу та стрільбі з пістолета. Комісія атлетів пропонує кілька варіантів, зокрема розглядається заміна конкуру на бій подушками, а також перетворення п’ятиборства на тріатлон (прибрати фехтування та конкур)
Конкур у сучасному п’ятиборстві можуть замінити на:
- велоспорт (мотокрос, маунтінбайк, електричний);
- подолання перешкод (на воді чи суші);
- біг з перешкодами;
- дрон-рейсинг (гонки дронів);
- роликовий спорт;
- традиційний гамбійський бій подушками;
- біг із бар’єрами.
Нагадаємо, на Іграх у Токіо була дискваліфікована тренер збірної Німеччини Кім Райзнер, яка вдарила коня під час змагань із сучасного п’ятиборства. Правозахисна організація People for the Ethical Treatment of Animals (Люди за етичне поводження з тваринами) закликала Міжнародний олімпійський комітет виключити кінний спорт із програми Олімпіади.
Раніше повідомлялось, що на зимових Іграх у Пекіні, які стартують 4 лютого, збірна України залишиться без медалей, вважають букмекери.
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