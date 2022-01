Бой подушками может стать олимпийским видом спорта

Современное пятиборье может кардинально преобразиться.

На днях комиссия атлетов Международного союза современного пятиборья (UIPM) провела первую фокус-группу, на которой рассматривался вопрос реформации этого вида спорта.

Об этом сообщает страничка организации в Instagram.

Дело в том, что после инцидента на Олимпиаде-2020 под давлением зоозащитников из программы летних Игр могут убрать конный спорт. В современном пятиборье на данный момент соревнуются в фехтовании, плавании, конкуре, беге и стрельбе из пистолета. Комиссия атлетов предлагает несколько вариантов, в частности рассматривается замена конкура на бой подушками, а также преображение пятиборья в триатлон (убрать фехтование и конкур)

Конкур в современном пятиборье могут заменить на:

велоспорт (мотокросс, маунтинбайк, электрический);

преодоление препятствий (на воде или на суше);

бег с препятствиями;

дрон-рейсинг (гонки дронов);

роликовый спорт;

традиционный гамбийский бой подушками;

бег с барьерами.

Напомним, на Играх в Токио была дисквалифицирована тренер сборной Германии Ким Райзнер, которая ударила коня во время соревнований по современному пятиборью. Правозащитная организация People for the Ethical Treatment of Animals (Люди за этичное обращение с животными) призвала Международный олимпийский комитет исключить конный спорт из программы Олимпиады.

