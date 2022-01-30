Укр

Бой подушками может стать олимпийским видом спорта

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Бой подушками Новость обновлена 30 января 2022, 14:31
Бой подушками

Современное пятиборье может кардинально преобразиться.

На днях комиссия атлетов Международного союза современного пятиборья (UIPM) провела первую фокус-группу, на которой рассматривался вопрос реформации этого вида спорта.

Об этом сообщает страничка организации в Instagram.

Дело в том, что после инцидента на Олимпиаде-2020 под давлением зоозащитников из программы летних Игр могут убрать конный спорт. В современном пятиборье на данный момент соревнуются в фехтовании, плавании, конкуре, беге и стрельбе из пистолета. Комиссия атлетов предлагает несколько вариантов, в частности рассматривается замена конкура на бой подушками, а также преображение пятиборья в триатлон (убрать фехтование и конкур)

Конкур в современном пятиборье могут заменить на:

  • велоспорт (мотокросс, маунтинбайк, электрический);
  • преодоление препятствий (на воде или на суше);
  • бег с препятствиями;
  • дрон-рейсинг (гонки дронов);
  • роликовый спорт;
  • традиционный гамбийский бой подушками;
  • бег с барьерами.

Напомним, на Играх в Токио была дисквалифицирована тренер сборной Германии Ким Райзнер, которая ударила коня во время соревнований по современному пятиборью. Правозащитная организация People for the Ethical Treatment of Animals (Люди за этичное обращение с животными) призвала Международный олимпийский комитет исключить конный спорт из программы Олимпиады.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на зимних Играх в Пекине, которые стартуют 4 февраля, сборная Украины останется без медалей, считают букмекеры.

Теги:
#Олимпийские игры #Современное пятиборье #Конкур
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