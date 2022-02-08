Українці дозволили виступити на Олімпіаді за 5 хвилин до старту: дивний конфуз організаторів

Українську спортсменку довели до стресу.

Українська сноубордистка Аннамарі Данча таки зуміла виступити на Олімпіаді у Пекіні.

Про свій драматичний старт Данча розповіла в інтерв’ю suspilne.media.

Річ у тому, що після прибуття до Пекіна у нашої спортсменки діагностували коронавірус. За день до стартів її тест уже був негативним і організатори допустили її до стартів. А ось уже під час змагань із паралельного гігантського слалому українку відсторонили від старту через "погані тести". На щастя, Данча мала з собою телефон і за допомогою НОК України непорозуміння було залагоджено. Українку допустили до змагань останньої, щоправда, вона проходила дистанцію сама (зазвичай бере участь двоє сноубордистів). У підсумку Аннамарі посіла 26 місце і не зуміла пройти у фінал.

"І тут уже коли я на старті, залишалося п'ять пар переді мною. До мене підходять, кажуть, що я не можу стартувати, бо в мене погані тести. Я бачила, що тут є наша підтримка, були представники НОК, я їм давай дзвонити, щоб висилали тести. Почала боротися, відстоювати себе. Дуже важко тепер якось, це стрес", — заявила спортсменка.

8 лютого на Олімпіаді в Пекіні проходить 4-й змагальний день. Китай несподівано вийшов у лідери медального заліку.