Україна опустилася у рейтингу ФІФА перед відбором на ЧС-2022

Опубліковано оновлений рейтинг футбольних збірних.

Збірна України з футболу, гравець якої продав квартиру в Донецьку за "смішні" гроші, опустилася у новому рейтингу Міжнародної футбольної федерації (ФІФА) за лютий 2022 року.

Про це повідомляє офіційнийсайт організації.

За інформацією джерела, збірна України розташувалася на 27-му рядку рейтингу, що на дві позиції гірше порівняно з попереднім рейтингом. У топ-10 лише одна зміна — збірна Аргентини піднялася на 4 місце, а англійці опустилися на 5 місце, лідирує команда Бельгії.

Топ-10 збірних у рейтингу ФІФА

Зазначимо, суперник збірної України у півфінальному раунді плей-офф відбору на чемпіонат світу у Катарі команда Шотландії також опустилася у рейтингу ФІФА на дві позиції. Шотландці займають 40 місце.

Нагадаємо, вирішальна стадія кваліфікації на Мундіаль стартує для "Жовто-синіх" 24 березня гостьовим матчем із Шотландією. У разі успіху українці вийдуть у фінал кваліфікації, де зіграють із переможцем пари Уельс – Австрія. Вирішальний поєдинок відбору пройде 29 березня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ФІФА змінила правила у футболі.