Украина опустилась в рейтинге ФИФА перед отбором на ЧМ-2022

Опубликован обновленный рейтинг футбольных сборных.

Сборная Украины по футболу, игрок которой продал квартиру в Донецке за "смешные" деньги, опустилась в новом рейтинге Международной футбольной федерации (ФИФА) за февраль 2022 года.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

По информации источника, сборная Украины расположилась на 27-й строчке рейтинга, что на две позиции хуже в сравнении с предыдущим рейтингом. В топ-10 лишь одно изменение — сборная Аргентины поднялась на 4-е место, а англичане опустились на 5-е место, лидирует команда Бельгии.

Топ-10 сборных в рейтинге ФИФА

Отметим, соперник сборной Украины в полуфинальном раунде плей-офф отбора на чемпионат мира в Катаре команда Шотландии также опустилась в рейтинге ФИФА на две позиции. Шотландцы занимают 40-е место.

Напомним, решающая стадия квалификации на Мундиаль стартует для "Желто-синих" 24 марта гостевым матчем с Шотландией. В случае успеха украинцы выйдут в финал квалификации, где сыграют с победителем пары Уэльс — Австрия. Решающий поединок отбора пройдет 29 марта.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ФИФА изменила правила в футболе.