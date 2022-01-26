Футболист сборной Украины продал квартиру за "смешные" деньги

Игрок вспомнил 2014 год.

Защитник "Шахтера" и сборной Украины Сергей Кривцов, который провел отпуск с семьей на Мальдивах, рассказал о ситуации в Донецке в начале российской оккупации Донбасса.

Соответствующее интервью доступно на YouTube-канале "Пряма червона".

Сергей отметил, что даже не мог подумать, что в XXI веке такое возможно. Футболист признался, что не понял, из-за чего все произошло, а "Шахтер" "переехал" в Черкассы, когда на Донбассе начали появляться блокпосты. Также Кривцов рассказал, что на оккупированной территории у него осталась квартира, которую он только недавно продал за "смешные" деньги.

"Из недвижимости у меня там (в Донецке) оставалась квартира, в этом году я ее продал. За смешные деньги, раза в 4 потерял. Но нам грех жаловаться, "Шахтер" создает нам все условия, а у людей не то что недвижимость там – они просто не могут уехать", – заявил Кривцов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" удачно провел первый спарринг на сборе в Турции. У нас на сайте доступен видеообзор игры с австрийским "Вольфсбергером" (4:1).

Напомним, Кривцов рискует пропустить решающие матчи сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 из-за бытовой травмы. "Желто-синим" 24 марта предстоит сыграть с Шотландией в полуфинале квалификации.