Укр

Футболист сборной Украины сломал ногу из-за гололеда

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
211
Сергей Кривцов Новость обновлена 18 января 2022, 14:39
Сергей Кривцов

Игрок получил бытовую травму.

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов, который провел недавний отпуск с семьей на Мальдивах, пропустит не только турецкий сбор "Горняков", но и часть второй половины сезона.

Об этом сообщает Футбол NEWS на своем YouTube-канале.

По информации источника, 30-летний Кривцов получил бытовую травму из-за гололеда. Сообщается, что центральный защитник сломал малоберцовую кость. Ожидается, что футболист вернется на поле не раньше марта 2022 года.

Список игроков "Шахтера", улетевших в Турцию на тренировочный сбор:

Напомним, в сезоне 2021/22 Кривцов сыграл 13 матчей на клубном уровне во всех турнирах, отметившись двумя ассистами. Transfermarkt оценивает футболиста в 3 млн евро. Контракт центрбека с "Шахтером" действует до 30 июня 2023 года.

Добавим, что в списке игроков "Шахтера" на сборе в Турции не нашлось места полузащитнику Евгению Коноплянке. Ожидается, что вингер будет искать новый клуб уже этой зимой.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" усилился двумя бразильцами в зимнее трансферное окно. Сначала было объявлено о переходе Давида Нереса из "Аякса", а затем и о трансфере Винисиуса Тобиаса.

Теги:
#Футбол #Сборная Украины #ФК Шахтер
Госсекретарь США Энтони Блинкен
Политика
В Киев летит госсекретарь США: что известно
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Госсекретарь США Энтони Блинкен
В Киев летит госсекретарь США: что известно
Дата публикации
Категория
Тело нашли на глубине 6 метров
Ушел из кафе и оказался подо льдом - в Черкассах нашли тело лейтенанта полиции (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Телефоны российских дипломатов больше не отвечают
Готовимся ко вторжению? Появились тревожные данные об "эвакуации" из Украины семей российских дипломатов
Дата публикации
Категория
Как ФОПы будут работать с РРО в 2022 году
РРО грозят большими убытками: с какой проблемой столкнулись ФОПы в наступившем году
Дата публикации
Категория
Коронавирус в Украине снова набирает обороты
"Оранжевых" областей стало вдвое больше: в Украину постепенно возвращается карантин