Футболист сборной Украины сломал ногу из-за гололеда

Игрок получил бытовую травму.

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов, который провел недавний отпуск с семьей на Мальдивах, пропустит не только турецкий сбор "Горняков", но и часть второй половины сезона.

Об этом сообщает Футбол NEWS на своем YouTube-канале.

По информации источника, 30-летний Кривцов получил бытовую травму из-за гололеда. Сообщается, что центральный защитник сломал малоберцовую кость. Ожидается, что футболист вернется на поле не раньше марта 2022 года.

Список игроков "Шахтера", улетевших в Турцию на тренировочный сбор:

Напомним, в сезоне 2021/22 Кривцов сыграл 13 матчей на клубном уровне во всех турнирах, отметившись двумя ассистами. Transfermarkt оценивает футболиста в 3 млн евро. Контракт центрбека с "Шахтером" действует до 30 июня 2023 года.

Добавим, что в списке игроков "Шахтера" на сборе в Турции не нашлось места полузащитнику Евгению Коноплянке. Ожидается, что вингер будет искать новый клуб уже этой зимой.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" усилился двумя бразильцами в зимнее трансферное окно. Сначала было объявлено о переходе Давида Нереса из "Аякса", а затем и о трансфере Винисиуса Тобиаса.