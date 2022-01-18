Футболіст збірної України зламав ногу через ожеледицю

Гравець отримав побутову травму.

Захисник "Шахтаря" Сергій Кривцов, який провів нещодавню відпустку із сім’єю на Мальдівах, пропустить не лише турецький збір "Гірників", а й частину другої половини сезону.

Про це повідомляє Футбол NEWS на своєму YouTube-каналі.

За інформацією джерела, 30-річний Кривцов отримав побутову травму через ожеледицю. Повідомляється, що центральний захисник зламав малогомілкову кістку. Очікується, що футболіст повернеться на поле не раніше березня 2022 року.

Список гравців "Шахтаря", що відлетіли до Туреччини на тренувальний збір:

Нагадаємо, у сезоні 2021/22 Кривцов зіграв 13 матчів на клубному рівні у всіх турнірах, відзначившись двома асистами. Transfermarkt оцінює футболіста у 3 млн євро. Контракт центрбека із "Шахтарем" діє до 30 червня 2023 року.

Додамо, що у списку гравців "Шахтаря" на зборі в Туреччині не знайшлося місця півзахиснику Євгену Коноплянці. Очікується, що вінгер шукатиме новий клуб вже цієї зими.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Шахтар" посилився двома бразильцями у зимове трансферне вікно. Спочатку було оголошено про перехід Давіда Нереса з "Аяксу", а потім і про трансфер Вінісіуса Тобіаса.