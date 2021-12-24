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"Іноді хочеться кинути дітей до акул": футболіст збірної України відпочиває на Мальдівах

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Сергій Кривцов з сім’єю Новина оновлена 24 грудня 2021, 13:33
Сергій Кривцов з сім’єю

Гравець "Шахтаря" пожартував на відпочинку.

Центральний захисник "Шахтаря" та збірної України Сергій Кривцов після жарту над дружиною відзначився кумедним коментарем щодо своїх дітей.

Відповідний пост центрбек опублікував в сторіс в Instagram.

Кривцов на Мальдівах показав своїм трьом маленьким дітям акул у басейні. Футболіст поділився з підписниками фотографією з сімейної подорожі до водних мешканців, супроводивши пост жартом.

"Іноді вони так поводяться, що хочеться кинути їх туди", — пожартував Кривцов.

Сергій Кривцов пожартував про дітей
Сергій Кривцов пожартував про дітей

Додамо, що дружина Сергія Юлія насолоджується сонцем та встигла порадувати підписників кількома гарячими образами. Кривцови виховують трьох дітей – Андрія, Алісу та Єсенію.

30-річний Кривцов у сезоні 2021/22 встиг відзначитися двома асистами за "Шахтар", зігравши загалом 13 ігор. Transfermarkt оцінює футболіста у 3 млн євро.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Шахтар" позбавиться Євгена Коноплянки, контракт якого добігає кінця. До речі, "Гірники" стали зимовими чемпіонами УПЛ, випередивши на два очки київське "Динамо".

Теги:
#Футбол #ФК Шахтар #Сергій Кривцов
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