"Іноді хочеться кинути дітей до акул": футболіст збірної України відпочиває на Мальдівах

Гравець "Шахтаря" пожартував на відпочинку.

Центральний захисник "Шахтаря" та збірної України Сергій Кривцов після жарту над дружиною відзначився кумедним коментарем щодо своїх дітей.

Відповідний пост центрбек опублікував в сторіс в Instagram.

Кривцов на Мальдівах показав своїм трьом маленьким дітям акул у басейні. Футболіст поділився з підписниками фотографією з сімейної подорожі до водних мешканців, супроводивши пост жартом.

"Іноді вони так поводяться, що хочеться кинути їх туди", — пожартував Кривцов.

Сергій Кривцов пожартував про дітей

Додамо, що дружина Сергія Юлія насолоджується сонцем та встигла порадувати підписників кількома гарячими образами. Кривцови виховують трьох дітей – Андрія, Алісу та Єсенію.

30-річний Кривцов у сезоні 2021/22 встиг відзначитися двома асистами за "Шахтар", зігравши загалом 13 ігор. Transfermarkt оцінює футболіста у 3 млн євро.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Шахтар" позбавиться Євгена Коноплянки, контракт якого добігає кінця. До речі, "Гірники" стали зимовими чемпіонами УПЛ, випередивши на два очки київське "Динамо".