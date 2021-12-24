Укр

"Иногда хочется бросить детей к акулам": футболист сборной Украины отдыхает на Мальдивах

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
126
Сергей Кривцов с семьей Новость обновлена 24 декабря 2021, 13:33
Сергей Кривцов с семьей

Игрок "Шахтера" пошутил на отдыхе.

Центральный защитник "Шахтера" и сборной Украины Сергей Кривцов после шутки над женой отметился забавным комментарием по поводу своих детей.

Соответствующий пост центрбек опубликовал в сториc в Instagram.

Кривцов на Мальдивах показал своим троим маленьким детям акул в бассейне. Футболист поделился с подписчиками фотографией с семейного путешествия к водным обитателям, сопроводив пост шуткой.

"Иногда они себя так ведут, что хочется бросить их туда", — пошутил Кривцов.

Сергей Кривцов пошутил про детей
Сергей Кривцов пошутил про детей

Добавим, что жена Сергея Юлия наслаждается солнцем и успела порадовать подписчиков несколькими горячими образами. Кривцовы воспитывают троих детей — Андрея, Алису и Есению.

30-летний Кривцов в сезоне 2021/22 успел отметиться двумя ассистами за "Шахтер", сыграв в общей сложности 13 игр. Transfermarkt оценивает футболиста в 3 млн евро.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" избавиться от Евгения Коноплянки, контракт которого подходит к концу. К слову, "Горняки" стали зимними чемпионами УПЛ, опередив на два очка киевское "Динамо".

Теги:
#Футбол #ФК Шахтер #Сергей Кривцов
Запорожская полиция устанавливает обстоятельства ДТП
В регионах
Маршрутка с 20 детьми перевернулась в Запорожской области, есть пострадавшие (фото)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Запорожская полиция устанавливает обстоятельства ДТП
Маршрутка с 20 детьми перевернулась в Запорожской области, есть пострадавшие (фото)
Дата публикации
Категория
Тренировка российского морского десанта
Сможет ли Россия высадить десант на украинском побережье: вице-адмирал указал на три вещи
Дата публикации
Категория
Фейки распространяют через анонимные телеграм-каналы и медиа
Россия засыпает Украину своими фейками: названы главные темы
Дата публикации
Категория
Фотографии Бубыря распространяли осенью, когда пытались его найти
"Охотился" на маленьких девочек в разных городах Украины: что известно об арестованном во Львове педофиле (фото)
Дата публикации
Категория
В Украине показатель смертности увеличился вдвое с прошлого года
С появлением коронавируса смертность в Украине выросла вдвое: что известно