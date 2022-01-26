Футболіст збірної України продав квартиру за "смішні" гроші

Гравець згадав 2014 рік.

Захисник "Шахтаря" та збірної України Сергій Кривцов, який провів відпустку із сім’єю на Мальдівах, розповів про ситуацію в Донецьку на початку російської окупації Донбасу.

Відповідне інтерв’ю є на YouTube-каналі "Пряма червона".

Сергій зазначив, що навіть не міг подумати, що у ХХІ столітті таке можливе. Футболіст зізнався, що не зрозумів, через що все сталося, а "Шахтар" "переїхав" до Черкас, коли на Донбасі почали з’являтися блокпости. Також Кривцов розповів, що на окупованій території у нього залишилася квартира, яку він лише недавно продав за "смішні" гроші.

"З нерухомості у мене там (у Донецьку) залишалася квартира, цього року я її продав. За смішні гроші, рази в чотири дешевше. Але нам гріх скаржитися, "Шахтар" створює нам всі умови, а у людей не те що нерухомість там – вони просто не можуть виїхати", – заявив Кривцов.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Шахтар" успішно провів перший спаринг на зборі в Туреччині. У нас на сайті доступний відеоогляд гри з австрійським "Вольфсбергером" (4:1).

Нагадаємо, Кривцов ризикує пропустити вирішальні матчі збірної України у відборі на ЧС-2022 через побутову травму. "Жовто-синім" 24 березня доведеться зіграти з Шотландією в півфіналі кваліфікації.