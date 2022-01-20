Укр

ФИФА изменила футбольные правила: список нововведений

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Футбольное поле Новость обновлена 20 января 2022, 16:22
Футбольное поле

Изменения коснутся аренды игроков.

В четверг, 20 января, Международная федерация футбола (ФИФА), которая накануне назвала лучших в этом виде спорта по итогам 2021 года, объявила о ряде изменений связанных с арендой футболистов.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

По информации источника, с июля 2022 года в силу вступят нововведения, связанные с арендными сделками. Теперь обязательным условием для аренды будет наличие письменного договора, в котором будет прописаны все условия сделки. К слову, ФИФА определила минимальный и максимальный срок аренды — интервал между двумя трансферными окнами и один год соответственно.

Кроме того, будет введен лимит на количество арендованных футболистов между одними и теми же клубами. В одном сезоне команды могут взять в аренду друг у друга не более трех игроков.

Также ФИФА планирует ограничить количество арендованных футболистов в одной команде, однако это нововведение будет проходить поэтапно.

  • С 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года клуб сможет отдавать/брать в аренду не более 8 игроков;
  • С 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года будет действовать та же система, но максимальное число арендованных/арендуемых футболистов – 7;
  • С 1 июля 2024 года максимальное число игроков, отданных/взятых в аренду – 6.

Ранее сообщалось, что ФИФА хочет проводить чемпионат мира по футболу раз в два года.

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