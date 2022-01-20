ФІФА змінила футбольні правила: список нововведень

Зміни стосуватимуться оренди гравців.

У четвер, 20 січня, Міжнародна федерація футболу (ФІФА), яка напередодні назвала найкращих у цьому виді спорту за підсумками 2021 року, оголосила про низку змін, пов’язаних з орендою футболістів.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

За інформацією джерела, з липня 2022 року набудуть чинності нововведення, пов’язані з орендними угодами. Тепер обов’язковою умовою для оренди буде наявність письмового договору, в якому будуть прописані всі умови угоди. До речі, ФІФА визначила мінімальний та максимальний термін оренди – інтервал між двома трансферними вікнами та один рік відповідно.

Крім того, буде введено ліміт на кількість орендованих футболістів між одними й тими ж клубами. В одному сезоні команди можуть взяти в оренду одна у одної не більше трьох гравців.

Також ФІФА планує обмежити кількість орендованих футболістів в одній команді, проте це нововведення відбуватиметься поетапно.

З 1 липня 2022 року до 30 червня 2023 року клуб зможе віддавати/брати в оренду не більше 8 гравців;

З 1 липня 2023 року по 30 червня 2024 року діятиме та сама система, але максимальна кількість гравців, які віддані/взяті в оренду – 7;

З 1 липня 2024 року максимальна кількість гравців, які віддані/взяті в оренду стане постійною – 6.

Раніше повідомлялося, що ФІФА хоче проводити чемпіонат світу з футболу раз на два роки.