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ФІФА змінила футбольні правила: список нововведень

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Футбольне поле Новина оновлена 20 січня 2022, 16:22
Футбольне поле

Зміни стосуватимуться оренди гравців.

У четвер, 20 січня, Міжнародна федерація футболу (ФІФА), яка напередодні назвала найкращих у цьому виді спорту за підсумками 2021 року, оголосила про низку змін, пов’язаних з орендою футболістів.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

За інформацією джерела, з липня 2022 року набудуть чинності нововведення, пов’язані з орендними угодами. Тепер обов’язковою умовою для оренди буде наявність письмового договору, в якому будуть прописані всі умови угоди. До речі, ФІФА визначила мінімальний та максимальний термін оренди – інтервал між двома трансферними вікнами та один рік відповідно.

Крім того, буде введено ліміт на кількість орендованих футболістів між одними й тими ж клубами. В одному сезоні команди можуть взяти в оренду одна у одної не більше трьох гравців.

Також ФІФА планує обмежити кількість орендованих футболістів в одній команді, проте це нововведення відбуватиметься поетапно.

  • З 1 липня 2022 року до 30 червня 2023 року клуб зможе віддавати/брати в оренду не більше 8 гравців;
  • З 1 липня 2023 року по 30 червня 2024 року діятиме та сама система, але максимальна кількість гравців, які віддані/взяті в оренду – 7;
  • З 1 липня 2024 року максимальна кількість гравців, які віддані/взяті в оренду стане постійною – 6.

Раніше повідомлялося, що ФІФА хоче проводити чемпіонат світу з футболу раз на два роки.

Теги:
#Футбол #ФІФА
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