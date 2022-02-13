Український фехтувальник переміг росіянина та привіз медаль із Сочі

Український спортсмен переміг у чотирьох поєдинках поспіль

Український фехтувальник Ігор Рейзлін здобув бронзову медаль на етапі Кубку світу у Сочі, перемігши на своєму шляху росіянина Нікіту Глазкова.

Про це повідомили на сайті Національної федерації фехтування України.

38-річний українець переміг у чотирьох поєдинках поспіль. У стартовому турі Рейзлін здобув перемогу над іншим українцем — Павлом Трофименком (15:14), а в 1/16 фіналу — виявився сильнішим за японця Кокі Кано (15:14). Далі Рейзлін впевнено переміг росіянина Глазкова (15:8) та француза Александра Бардене (15:8) та гарантував собі третє місце на Кубку світу.

Поступився Рейзлін із рахунком 13:15 італійцю Валеріо Куомо, який, зрештою, і став тріумфатором турніру, здолавши у фіналі француза Ромена Каннона (15:9).

Зазначимо, що Ігор Рейзлін є володарем бронзової медалі Олімпійських ігор у Токіо та срібним призером чемпіонату Європу.

Крім того, на етапі Кубку світу у Сочі до топ-64 увійшли ще чотири українці: Ян Сич (32 місце), Євгеній Горбачук (40 місце), Нікіта Кошман (60 місце) та Павло Трофименко (63 місце).

Нагадаємо, український спортсмен не стримав сліз на Олімпіаді у Пекіні.

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