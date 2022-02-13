"Спортінг" — "Ман Сіті": Зінченко пророкують вихід до чвертьфіналу Ліги чемпіонів

Команді українця обіцяють "легку прогулянку" у Португалії.

Англійський "Манчестер Сіті" українця Олександра Зінченка, який може переїхати до Іспанії, є беззаперечним фаворитом матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 з португальським "Спортінгом".

Про це повідомляє букмекерська компанія Парі-Матч.

Фахівці практично не дають шансів "Спортінгу". На перемогу португальського колективу та нічию аналітики пропонують досить високі коефіцієнти — 9,70 та 5,90, а ось тріумф "Ман Сіті" оцінюється в 1,31. Букмекери вважають, що найімовірнішим результатом зустрічі є перемога манчестерського клубу з рахунком 0:2 – коефіцієнт 6,70. Додамо, що прохід "Спортінга" в наступний раунд ЛЧ за підсумками двох матчів букмекери розцінюють як диво — коефіцієнт 13,00, а подібний успіх МС — як факт, що майже відбувся, — 1,04.

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Спортінг" — "Манчестер Сіті" (дані за 13 лютого)

Парі-Матч: (перемога "Спортінга" 9,70 — нічия 5,90 — перемога "Манчестер Сіті" 1,31).

Додамо, що востаннє команди перетиналися між собою у Лізі Європи у сезоні 2011/2012. Тоді "Спортінг" вибив МС із турніру за рахунок правила виїзного гола (1:0 та 2:3). До речі, це правило вже не діє в єврокубках.

Матч "Спортінг" — "Ман Сіті" відбудеться 15 лютого, початок — о 22:00 за київським часом.

Раніше Зінченко розповів про заборонену тему у його шлюбі з Владою Седан.