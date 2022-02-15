Росіянка поскаржилася, що її засудили на Олімпіаді

У збірній ОКР вважають, що їх засудили.

Російська фрістайлістка Анастасія Таталіна за підсумками змагань у слоупстайлі на Олімпіаді-2022 у Пекіні звинуватила суддів у упередженому суддівстві.

Про це спортсменка розповіла одразу після змагань, передає "Чемпіонат".

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

"Вважаю, що мене сьогодні просто засудили і це нечесно. В останній спробі я зробила дабл чотирнадцять — його сьогодні не робив ніхто. Найскладніший трюк, але я отримала всього 75 балів. Зараз з тренерським штабом будемо розбиратися в ситуації. Це незрозуміло і так бути не повинно", — розповіла спортсменка, яка у підсумку стала четвертою.

До речі, у Федерації фрістайлу Росії допомогти представниці збірної Олімпійського комітету Росії (ОКР) не змогли, заявивши, що у цій дисципліні відсутня практика подачі протестів.

"Ми вважаємо, що Настя Таталіна сьогодні мала бути в медалях. Виходячи зі складності та чистоти виконання програми, яку вона виконала у третьому заїзді. Звичайно, ми засмучені. На жаль, у світовому фрістайлі відсутня практика подачі протестів. Вони можливі лише у скі-кросі, але не в інших дисциплінах", — розповів президент Федерації Олексій Курашов.

Нагадаємо, "золото" у слоупстайлі виграла представниця Швейцарії Матільда Гремо, на другому місці розташувалася китаянка Ейлін Гу, а третьою стала естонка Келлі Сілдару.

15 лютого на Олімпіаді в Пекіні проходить 11-й медальний день.