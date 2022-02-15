Укр

Россиянка пожаловалась, что ее засудили на Олимпиаде

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Анастасия Таталина Новость обновлена 15 февраля 2022, 10:06
Анастасия Таталина

В сборной ОКР считают, что их засудили.

Российская фристайлистка Анастасия Таталина по итогам соревнований в слоупстайле на Олимпиаде-2022 в Пекине обвинила судей в предвзятом судействе.

Об этом спортсменка рассказала сразу после соревнований, передает "Чемпионат".

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

"Считаю, что меня сегодня просто засудили и это нечестно. В последней попытке я сделала дабл четырнадцать — его сегодня не делал никто. Сложнейший трюк, но я получила всего 75 баллов. Сейчас будем с тренерским штабом разбираться в ситуации. Это непонятно и так быть не должно", — рассказала спортсменка, которая в итоге стала четвертой.

К слову, в Федерации фристайла России помочь представительнице сборной Олимпийского комитета России (ОКР) не смогли, заявив, что в этой дисциплине отсутствует практика подачи протестов.

"Мы считаем, что Настя Таталина сегодня должна была быть в медалях. Исходя из сложности и чистоты исполнения программы, которую она выполнила в третьем заезде, в особенности последнего, самого трудного прыжка. Конечно, мы огорчены. К сожалению, в мировом фристайле отсутствует практика подачи протестов. Они возможны только в ски-кроссе, но не в остальных дисциплинах", — рассказал президент Федерации Алексей Курашов.

Напомним, "золото" в слоупстайле выиграла представительница Швейцарии Матильда Гремо, на втором месте расположилась китаянка Эйлин Гу, а третьей стала эстонка Келли Силдару.

15 февраля на Олимпиаде в Пекине проходит 11-й медальный день.

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#Олимпиада 2022 #Фристайл
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