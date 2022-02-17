"Воротар двома руками пропхнув м’яч собі між ніг": у мережі сміються над голом Ахметова (відео)

Президент "Шахтаря" відвідав Маріуполь.

Український олігарх Рінат Ахметов, який збільшив свої статки у 2021 році, зіграв у футбол у Маріуполі, а один із голів президента "Гірників" висміяли у мережі.

Відео з грою Ахметова доступне на YouTube-каналі "Спорт Сегодня".

Ахметов відвідав одну з маріупольських шкіл, де позмагався з мером міста Вадимом Бойченком у серії пенальті. На воротах стояв заступник міського голови Олександр Кочурін. "Воротар" відбив перший удар свого начальника, а потім пропустив безглуздий гол після несильного удару олігарха. Примітно, що перед ударом Кочуріну порадили "лягати в інший бік", проте він вирішив пропустити м’яч між ніг. Саме це взяття воріт стало об’єктом жартів у мережі.

Один із користувачів у коментарях під відео в Twitter порівняв Ахметова з президентом Туркменістану Гурбангули Бердимухамедовим, який славиться своїми постановочними відео. Крім того, користувачі зазначили, що Кочурін пропустив гол від Ахметова спеціально у найкращих традиціях "Брежнєвщини".

У мережі висміяли гол Ріната Ахметова

До слова, Ахметову не сподобалася гра в піддавки й після зауваження-жарту від олігарха Кочурін увімкнув "режим Андрія Пятова" і почав відбивати майже всі удари. В результаті серія пенальті завершилася тим, що Бойченко забив гол, а з ударом Ахметова впорався "голкіпер".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український воротар "Шахтаря" відбив гарматний удар з пенальті.