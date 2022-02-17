"Вратарь двумя руками пропихнул мяч себе между ног": в сети смеются над голом Ахметова (видео)

Президент "Шахтера" посетил Мариуполь.

Украинский олигарх Ринат Ахметов, который увеличил свое состояние в 2021 году, сыграл в футбол в Мариуполе, а один из голов президента "Горняков" высмеяли в сети.

Видео с игрой Ахметова доступно на YouTube-канале "Спорт Сегодня".

Ахметов посетил одну из мариупольских школ, где посоревновался с мэром города Вадимом Бойченко в серии пенальти. На воротах стоял заместитель городского головы Александр Кочурин. "Вратарь" отбил первый удар своего начальника, а затем пропустил нелепый гол после несильного удара олигарха. Примечательно, что перед ударом Кочурину посоветовали "ложиться в другую сторону", однако он решил пропустить мяч между ног. Именно это взятие ворот стало объектом шуток в сети.

Один из пользователей в комментариях под видео в Twitter сравнил Ахметова с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, который славится своими постановочными видео. Кроме того, пользователи отметили, что Кочурин пропустил гол от Ахметова специально в лучших традициях "Брежневщины".

В сети высмеяли гол Рината Ахметова

К слову, Ахметову не понравилась игра в поддавки и после замечания-шутки от олигарха Кочурин включил "режим Андрея Пятова" и начал отбивать почти все удары. В итоге серия пенальти завершилась тем, что Бойченко забил гол, а с ударом Ахметова справился "голкипер".

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский вратарь "Шахтера" отбил пушечный удар с пенальти.