Укр

"Вратарь двумя руками пропихнул мяч себе между ног": в сети смеются над голом Ахметова (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
2
Ринат Ахметов сыграл в футбол Новость обновлена 17 февраля 2022, 15:23
Ринат Ахметов сыграл в футбол

Президент "Шахтера" посетил Мариуполь.

Украинский олигарх Ринат Ахметов, который увеличил свое состояние в 2021 году, сыграл в футбол в Мариуполе, а один из голов президента "Горняков" высмеяли в сети.

Видео с игрой Ахметова доступно на YouTube-канале "Спорт Сегодня".

Ахметов посетил одну из мариупольских школ, где посоревновался с мэром города Вадимом Бойченко в серии пенальти. На воротах стоял заместитель городского головы Александр Кочурин. "Вратарь" отбил первый удар своего начальника, а затем пропустил нелепый гол после несильного удара олигарха. Примечательно, что перед ударом Кочурину посоветовали "ложиться в другую сторону", однако он решил пропустить мяч между ног. Именно это взятие ворот стало объектом шуток в сети.

Один из пользователей в комментариях под видео в Twitter сравнил Ахметова с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, который славится своими постановочными видео. Кроме того, пользователи отметили, что Кочурин пропустил гол от Ахметова специально в лучших традициях "Брежневщины".

В сети высмеяли гол Рината Ахметова
В сети высмеяли гол Рината Ахметова

К слову, Ахметову не понравилась игра в поддавки и после замечания-шутки от олигарха Кочурин включил "режим Андрея Пятова" и начал отбивать почти все удары. В итоге серия пенальти завершилась тем, что Бойченко забил гол, а с ударом Ахметова справился "голкипер".

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский вратарь "Шахтера" отбил пушечный удар с пенальти.

Теги:
#Футбол #ФК Шахтер #Ринат Ахметов
Зеленский из-за обстрела Станицы Луганской обратился в ОБСЕ
Украина
Зеленский отреагировал на обстрел со стороны боевиков ОРДЛО: подробности
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Зеленский из-за обстрела Станицы Луганской обратился в ОБСЕ
Зеленский отреагировал на обстрел со стороны боевиков ОРДЛО: подробности
Дата публикации
Категория
Малый бизнес хочет новых правил игры - без РРО и миллиардных расходов на них
На кону минимум 8 миллиардов гривен – чем недовольны ФОПы и чего хотят от властей?
Дата публикации
Категория
Путин не принимает предложение Зеленского провести переговоры
Зеленский снова предложил Путину встретиться, в Кремле ответили
Дата публикации
Категория
Боевики обстреляли украинский лицей на Донбассе с полусотней людей внутри: подробности и фото
Боевики обстреляли украинский лицей на Донбассе с полусотней людей внутри: подробности и фото
Дата публикации
Категория
Алексей Резников возглавил Минобороны в ноябре 2021 года
Украину склоняют к сценарию Путина: Резников сделал тревожное признание