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Яремчук забив гол та показав "тризуб" на весь світ: результати матчів Ліги чемпіонів 23 лютого (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Роман Яремчук Новина оновлена 24 лютого 2022, 00:08
Роман Яремчук

У головному єврокубку відбулося ще два матчі плей-офф.

У середу, 23 лютого, у Лізі чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 пройшли ще два матчі 1/8 фіналу, зокрема "Атлетіко" приймав "Ман Юнайтед", а "Бенфіка" українця Романа Яремчука, який нещодавно підколов Віталія Миколенка в "Евертоні", провела домашній поєдинок з "Аяксом".

"Атлетіко" у Мадриді на стадіоні "Метрополітано" розписав нічию з "Червоними Дияволами" з рахунком 1:1. Перший гол на сьомій хвилині гри записав на свій рахунок Жоау Фелікс. А на 80-й хвилині Ентоні Еланга зрівняв рахунок.

Відеоогляд матчу "Атлетіко" — "Манчестер Юнайтед" буде доступний тут пізніше (повне відео матчу доступне на megogo):

Лісабонська "Бенфіка" та амстердамський "Аякс" видали гольовий трилер на "Ештадіу ду Бенфіка" — 2:2. За гостей відзначилися Себастьєн Алле та Душан Тадіч, а за господарів Алле оформив автогол, а українець Роман Яремчук зрівняв рахунок у другому таймі. До речі, Роман з’явився на полі на 62-й хвилині, а вже за 10 хвилин добив м’яч у ворота гостей. Після гола Роман зняв ігрову футболку, під якою була ще одна із зображенням малого герба України – тризуба. Таким чином Яремчук підтримав Україну у тяжкі часи. Додамо, що за зняття футболки українець отримав жовту картку.

Відеоогляд матчу "Бенфіка" — "Аякс" буде доступний тут пізніше (повне відео матчу доступне на megogo):

Ігри-відповіді у цих парах відбудуться 15 березня. У турнірах під егідою УЄФА не діє правило виїзного голу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що фінал Ліги чемпіонів 2021/22 можуть перенести із Санкт-Петербурга.

Теги:
#Футбол #Ліга чемпіонів #ФК Аякс #ФК Манчестер Юнайтед #ФК Бенфіка #ФК Атлетико М
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