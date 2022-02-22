Санкт-Петербург може втратити можливість проводити фінал Ліги Чемпіонів: що говорять в УЄФА

Вся справа у загрозі вторгнення Росії в Україну.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) на фоні загрози вторгнення Росії в Україну може перенести вирішальний матч Ліги чемпіонів з російського Санкт-Петербурга.

Як повідомляє Mirror, в УЄФА виникли серйозні сумніви, що фінал головного клубного турніру Європи відбудеться на "Газпром Арені".

Джерело повідомило, що якщо Росія почне повномасштабне вторгнення в Україну, то керівний орган європейського футболу точно відмовиться від проведення фіналу змагань у Санкт-Петербурзі та шукатиме альтернативний майданчик.

Серед можливих варіантів розглядають стадіон "Вемблі" у Лондоні. На користь цього грає ще й той факт, що у фіналі Ліги Чемпіонів змагатимуться дві англійські команди. Також варто зазначити, що Англія у Лізі Чемпіонів представлена одразу чотирма командами — "Манчестер Сіті", "Ліверпуль", "Челсі" та "Манчестер Юнайтед".

Варто зазначити, що перенесення фіналу Ліги Чемпіонів з Санкт-Петербурга загрожує Росії суттєвою втратою не лише репутації, але й грошей. Вже зараз експерти кажуть, що Лондон, якщо фінал проведуть на "Вемблі", отримає близько 60 мільйонів фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, що Росія за період чемпіонату Європи вже встигла поскаржитися УЄФА на Україну. Вся справа у відомій кричалці про Путіна, які українські вболівальники заспівали під час півфінального матчу чемпіонату Європи з футзалу в Амстердамі (Нідерланди).