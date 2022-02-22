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Санкт-Петербург может потерять возможность проводить финал Лиги Чемпионов: что говорят в УЕФА

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Финал Лиги Чемпионов могут перенести с "Газпром Арены" на лондонский стадион "Уэмбли" Новость обновлена 22 февраля 2022, 13:12
Финал Лиги Чемпионов могут перенести с "Газпром Арены" на лондонский стадион "Уэмбли"

Все дело в угрозе вторжения России в Украину.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на фоне угрозы вторжения России в Украину может перенести решающий матч Лиги чемпионов из российского Санкт-Петербурга.

Как сообщает Mirror, у УЕФА возникли серьезные сомнения, что финал главного клубного турнира Европы состоится на "Газпром Арене".

Источник сообщил, что если Россия начнет полномасштабное вторжение в Украину, то руководящий орган европейского футбола точно откажется от проведения финала соревнований в Санкт-Петербурге и будет искать альтернативную площадку.

Среди возможных вариантов рассматривают стадион "Уэмбли" в Лондоне. В пользу этого играет еще и тот факт, что в финале Лиги Чемпионов сразятся две английские команды. Также стоит отметить, что Англия в Лиге Чемпионов представлена сразу четырьмя командами — "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

Стоит отметить, что перенос финала Лиги Чемпионов из Санкт-Петербурга чреват для России существенной потерей не только репутации, но и денег. Уже сейчас эксперты говорят, что Лондон, если финал проведут на "Уэмбли", получит около 60 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, что Россия за период чемпионата Европы уже успела пожаловаться УЕФА на Украину. Все дело в известной кричалке о Путине, которую украинские болельщики спели во время полуфинального матча чемпионата Европы по футзалу в Амстердаме (Нидерланды).

Теги:
#УЕФА #Финал #Лондон #Санкт-Петербург #Лига Чемпионов
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