Рус

МОК рекомендує не допускати росіян та білорусів до змагань, а у Путіна відібрали олімпійський орден

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
199
Олімпійський прапор Новина оновлена 28 лютого 2022, 17:55
Олімпійський прапор

Росіянам та білорусам зараз не раді.

У понеділок, 28 лютого, Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) ухвалив рішення щодо участі росіян та білорусів у міжнародних спортивних змаганнях на тлі російського вторгнення до України.

Дане рішення організація опублікувала на своєму офіційному сайті.

Повідомляється, що з понеділка організаторам турнірів та міжнародним спортивним федераціям рекомендовано не запрошувати росіян та білорусів. Офіційні особи самі прийматимуть рішення про участь спортсменів із цих країн у спортивних змаганнях.

"З метою захисту чесності глобальних спортивних змагань та безпеки всіх учасників виконком МОК рекомендує міжнародним спортивним федераціям та організаторам заходів не запрошувати та не дозволяти участь російських та білоруських спортсменів, а також офіційних осіб. Громадяни Росії чи Білорусі, чи це окремі особи, чи команди, повинні виступати лише як нейтральні спортсмени чи нейтральні команди", — повідомляє пресслужба МОК.

Крім того, МОК відібрав олімпійські ордена одразу у трьох російських політиків: президента РФ Володимира Путіна, заступника голови уряду РФ з питань цифрової економіки та інновацій, зв’язку, ЗМІ, а також культури, туризму та спорту Дмитра Чернишенка та заступника керівника адміністрації президента Російської Федерації Дмитра Козака. Це рішення пов’язане з нападом Росії на територію України.

Раніше повідомлялося, що олімпійські чемпіони з України закликали не допустити росіян до Паралімпійських ігор у Пекіні.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
Переговори проходили у Білорусі
Політика
Українсько-російські переговори завершились: що вирішили
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Переговори проходили у Білорусі
Українсько-російські переговори завершились: що вирішили
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський, Денис Шмигаль та Руслан Стефанчук
Історичний момент: Зеленський підписав заявку на членство України у ЄС
Дата публікації
Категорія
Швейцарія запровадила санкції проти Росії слідом за ЄС
Швейцарія порушила нейтралітет вперше за 206 років заради України та запровадила санкції проти РФ
Дата публікації
Категорія
У Харкові багато загиблих мирних жителів
Росіяни з "Градів" обстріляли житлові квартали Харкова — багато жертв серед мирного населення (відео)
Дата публікації
Категорія
Російський "Панцир"
Українські військові захопили новітню російську зброю: відео вже в мережі