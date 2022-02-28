МОК рекомендує не допускати росіян та білорусів до змагань, а у Путіна відібрали олімпійський орден

Росіянам та білорусам зараз не раді.

У понеділок, 28 лютого, Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) ухвалив рішення щодо участі росіян та білорусів у міжнародних спортивних змаганнях на тлі російського вторгнення до України.

Дане рішення організація опублікувала на своєму офіційному сайті.

Повідомляється, що з понеділка організаторам турнірів та міжнародним спортивним федераціям рекомендовано не запрошувати росіян та білорусів. Офіційні особи самі прийматимуть рішення про участь спортсменів із цих країн у спортивних змаганнях.

"З метою захисту чесності глобальних спортивних змагань та безпеки всіх учасників виконком МОК рекомендує міжнародним спортивним федераціям та організаторам заходів не запрошувати та не дозволяти участь російських та білоруських спортсменів, а також офіційних осіб. Громадяни Росії чи Білорусі, чи це окремі особи, чи команди, повинні виступати лише як нейтральні спортсмени чи нейтральні команди", — повідомляє пресслужба МОК.

Крім того, МОК відібрав олімпійські ордена одразу у трьох російських політиків: президента РФ Володимира Путіна, заступника голови уряду РФ з питань цифрової економіки та інновацій, зв’язку, ЗМІ, а також культури, туризму та спорту Дмитра Чернишенка та заступника керівника адміністрації президента Російської Федерації Дмитра Козака. Це рішення пов’язане з нападом Росії на територію України.

Раніше повідомлялося, що олімпійські чемпіони з України закликали не допустити росіян до Паралімпійських ігор у Пекіні.