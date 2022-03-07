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Українська гімнастка відмовилася навіть стояти поряд із росіянками на нагородженні

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Даніела Батрона вийшла на нагородження сама Новина оновлена 07 березня 2022, 00:28
Даніела Батрона вийшла на нагородження сама

Незабаром російські гімнасти не зможуть виступати на міжнародних стартах.

У Досі (Катар) на тлі повномасштабного вторгнення рф в Україну відбувся етап Кубка світу зі спортивної гімнастики, де виступили українські атлети.

Українці виграли 6 медалей: повний комплект нагород взяв Ілля Ковтун, "срібло" завоював Назар Чепурний, а 15-річна Даніела Батрона стала срібною та бронзовою призеркою. Українка, вигравши "бронзу" у вправах на брусах, не стала святкувати успіх із росіянками, які взяли решту медалей. У результаті представниці Росії святкували вдвох, а для українки провели ще одну церемонію (організатори з розумінням поставилися до цього).

Росіянки святкували вдвох у Досі
Росіянки святкували вдвох у Досі
Даніела Батрона відсвяткувала бронзову нагороду
Даніела Батрона відсвяткувала бронзову нагороду

Зазначимо, що з 7 березня вступає заборона на участь у міжнародних змаганнях зі спортивної гімнастики для росіян та білорусів. У Катарі рф і Білорусь виступали без національної атрибутики, але без інциденту не обійшлося. Росіянин Іван Куляк наліпив на свою форму літеру "Z", що зараз асоціюється із російським вторгненням в Україну.

Додамо, що Батрона вперше виступала на дорослому рівні. Раніше вона вигравала "срібло" та "бронзу" на юнацькому чемпіонаті Європи.

Раніше повідомлялося, що кривавого диктатора володимира путіна усунули з посади у світовому дзюдо.

Теги:
#Росія #Спортивна гімнастика #Війна з Росією
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