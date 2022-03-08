Українські паралімпійці виграли 9 медалей у Пекіні за один день

Наші паралімпійці блискуче виступають у Китаї.

У вівторок, 8 березня, на тлі військового вторгнення рф в Україну наші паралімпійці ударно виступили на Паралімпіаді-2022 у Пекіні.

Про це повідомляє Національний паралімпійський комітет України у Facebook.

Національна паралімпійська збірна команда України продовжує тріумфальний виступ на Паралімпіаді-2022. За результатами 4 ігрового дня у збірної України додалося 9 медалей — 2 золоті, 4 срібні, 3 бронзові медалі з біатлону. За всі змагальні дні у напрацюванні нашої команди вже 17 нагород: 6 золотих, 7 срібних, 4 бронзові медалі та друге загальнокомандне місце на Паралімпіаді-2022, лідирує у заліку Китай.

Медальний залік Паралімпіади-2022

Надзвичайним досягненням сьогоднішнього дня стали два українські подіуми.

Буй Ірина – золота медаль

Кононова Олександра — "срібло"

Ляшенко Людмила – "бронза"

Лук’яненко Віталій (лідер-гайд – Бабар Борис) – золота медаль

Ковалевський Анатолій (лідер-гайд — Мукшин Олександр) — "срібло"

Суярко Дмитро (лідер-гайд Ніконович Олександр – бронзова медаль.

Срібними призерами стали:

Вовчинський Григорій та Шишкова Оксана (лідер-гайд Марченко Андрій)

Ще 1 "бронзу" виграв Радь Тарас.

Усі спортсмени присвятили свою перемогу українському народу, українським жінкам, привітавши їх із Міжнародним жіночим днем. "Ми повернемося додому – казали чоловіки-паралімпійці. – Перемоги Україні!"

Раніше повідомлялося, що українка закликала світ закрити небо над Україною після перемоги на Паралімпійських іграх.