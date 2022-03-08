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Українські паралімпійці виграли 9 медалей у Пекіні за один день

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Українські паралімпійці Новина оновлена 08 березня 2022, 15:34
Українські паралімпійці

Наші паралімпійці блискуче виступають у Китаї.

У вівторок, 8 березня, на тлі військового вторгнення рф в Україну наші паралімпійці ударно виступили на Паралімпіаді-2022 у Пекіні.

Про це повідомляє Національний паралімпійський комітет України у Facebook.

Національна паралімпійська збірна команда України продовжує тріумфальний виступ на Паралімпіаді-2022. За результатами 4 ігрового дня у збірної України додалося 9 медалей — 2 золоті, 4 срібні, 3 бронзові медалі з біатлону. За всі змагальні дні у напрацюванні нашої команди вже 17 нагород: 6 золотих, 7 срібних, 4 бронзові медалі та друге загальнокомандне місце на Паралімпіаді-2022, лідирує у заліку Китай.

Медальний залік Паралімпіади-2022
Медальний залік Паралімпіади-2022

Надзвичайним досягненням сьогоднішнього дня стали два українські подіуми.

  • Буй Ірина – золота медаль
  • Кононова Олександра — "срібло"
  • Ляшенко Людмила – "бронза"
  • Лук’яненко Віталій (лідер-гайд – Бабар Борис) – золота медаль
  • Ковалевський Анатолій (лідер-гайд — Мукшин Олександр) — "срібло"
  • Суярко Дмитро (лідер-гайд Ніконович Олександр – бронзова медаль.

Срібними призерами стали:

  • Вовчинський Григорій та Шишкова Оксана (лідер-гайд Марченко Андрій)

Ще 1 "бронзу" виграв Радь Тарас.

Усі спортсмени присвятили свою перемогу українському народу, українським жінкам, привітавши їх із Міжнародним жіночим днем. "Ми повернемося додому – казали чоловіки-паралімпійці. – Перемоги Україні!"

Раніше повідомлялося, що українка закликала світ закрити небо над Україною після перемоги на Паралімпійських іграх.

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#Україна #Війна з Росією
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