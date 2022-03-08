Українські паралімпійці виграли 9 медалей у Пекіні за один день
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Наші паралімпійці блискуче виступають у Китаї.
У вівторок, 8 березня, на тлі військового вторгнення рф в Україну наші паралімпійці ударно виступили на Паралімпіаді-2022 у Пекіні.
Про це повідомляє Національний паралімпійський комітет України у Facebook.
Національна паралімпійська збірна команда України продовжує тріумфальний виступ на Паралімпіаді-2022. За результатами 4 ігрового дня у збірної України додалося 9 медалей — 2 золоті, 4 срібні, 3 бронзові медалі з біатлону. За всі змагальні дні у напрацюванні нашої команди вже 17 нагород: 6 золотих, 7 срібних, 4 бронзові медалі та друге загальнокомандне місце на Паралімпіаді-2022, лідирує у заліку Китай.
Надзвичайним досягненням сьогоднішнього дня стали два українські подіуми.
- Буй Ірина – золота медаль
- Кононова Олександра — "срібло"
- Ляшенко Людмила – "бронза"
- Лук’яненко Віталій (лідер-гайд – Бабар Борис) – золота медаль
- Ковалевський Анатолій (лідер-гайд — Мукшин Олександр) — "срібло"
- Суярко Дмитро (лідер-гайд Ніконович Олександр – бронзова медаль.
Срібними призерами стали:
- Вовчинський Григорій та Шишкова Оксана (лідер-гайд Марченко Андрій)
Ще 1 "бронзу" виграв Радь Тарас.
Усі спортсмени присвятили свою перемогу українському народу, українським жінкам, привітавши їх із Міжнародним жіночим днем. "Ми повернемося додому – казали чоловіки-паралімпійці. – Перемоги Україні!"
Раніше повідомлялося, що українка закликала світ закрити небо над Україною після перемоги на Паралімпійських іграх.
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