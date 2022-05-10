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Відомий біатлоніст відмовився жертвувати гроші Україні на "вбивство людей"

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Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Благой Тодев Новина оновлена 10 травня 2022, 16:59
Благой Тодев

Спортсменові три місяці не платять зарплату

Болгарський біатлоніст Благой Тодев висловився проти пожертвування грошей на постачання зброї для України.

Про це повідомляє plovdiv24.

Спортсмен, який в цьому році посідає 2-е місце у світі та 1-е місце в Європі на молодіжному рівні записав відеозвернення до прем’єр-міністра Болгарії Кирила Петкова та міністра спорту Радостіна Василева. Він розповів, що йому вже три місяці не платять зарплату. Крім того, влада Болгарії, за словами Тодева, хотіла б, що він пожертвував одну свою зарплату на постачання озброєння Україні. Благой не хоче відправляти гроші на "зброю, яка вбиватиме людей".

"Я хочу звернутися до прем’єр-міністра Болгарії Кирила Петкова та міністра спорту Радостіна Василева. Хочу прокоментувати бажання пана Петкова пожертвувати наші зарплати на купівлю зброї на підтримку України. Ви заборгували мені 3 зарплати, і хочете, щоб я пожертвував одну з них? Я продав свою медаль з чемпіонату Європи, щоб допомогти жінці, що потребувала допомоги, і ви хочете, щоб я пожертвував на зброю, яка вбиває людей?" — заявив Тодев, який зазначив, що у 2022 році не отримав від влади жодної копійки.

Додамо, минулого сезону Тодев завоював "срібло" на чемпіонаті світу серед юніорів, а також "золото" на юніорському чемпіонаті Європи.

Раніше російська біатлоністка поскаржилася, що їй недоплатили за патріотизм.

Нагадаємо, 4-кратний олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов упевнений, що Захід приповзе до росії на колінах.

Теги:
#Україна #Біатлон #Болгарія #Росія
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