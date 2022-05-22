Де і коли дивитися історичний фінал Ліги конференцій
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Тирана прийме фінал єврокубка
У середу, 25 травня, у Тирані (Албанія) на "Арені Комбетарі" відбудеться перший в історії фінал Ліги конференцій. У прямому ефірі в Україні гру покаже megogo.
Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.
Фінал ЛК 2021/22 розпочнеться о 22:00 за київським часом. Для перегляду гри на megogo потрібна підписка (вартість пробної — 29 грн).
Цікаво, що "Рома" не вигравала основні єврокубки. Римський клуб був фіналістом Кубка європейських чемпіонів та Кубка УЄФА. А ось тренер "Вовків" Жозе Моурінью отримав унікальний шанс стати першим наставником в історії, який виграє три основні єврокубки. У колекції "Особливого" вже є перемоги у ЛЧ та ЛЄ.
А ось "Феєнорд" у своїй історії вигравав Кубок європейських чемпіонів, Кубок УЄФА (двічі) та Міжконтинентальний кубок.
Довідка: Ліга конференцій – щорічне змагання футбольних клубів, що входять до складу УЄФА. Клуби претендують на участь у цій Лізі на основі результатів їхнього виступу в національних лігах та кубкових змаганнях. Це третій рівень європейського клубного футболу після Ліги чемпіонів та Ліги Європи.
Раніше повідомлялося, що визначився володар кубка Ліги Європи сезону 2021/22.
Нагадаємо, український футболіст Олександр Зінченко виграв АПЛ вчетверте.