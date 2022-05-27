Бери участь в аукціоні та допомагай ЗСУ!

Агов, справжні фанати футболу та ті, хто заряджені перемагати!

Маліновський і Parimatch знову допомагають Україні разом! Як і в спортивній команді є ті, хто атакують – наші в ЗСУ, є ті, хто захищають тил та боронять економічний фронт країни. І є ті, хто постійно підтримують ЗСУ.

Parimatch Ukraine разом з Tribuna.com та Русланом Маліновським, топ-зіркою італійського футболу, проводять благодійний аукціон. Мета – гідна: зібрати кошти на ліки, бронежилети та тепловізори для наших бійців.

Розігрують спеціальну футболку з автографом спортсмена з написом "Маріуполь" – міста незламності, військової слави та відважних захисників.

Допомагай своїм та тисні на посилання, аби взяти участь в аукціоні.

Нагадаємо, це вже десята серія аукціону колекційних речей спортсменів із музею Parimatch Ukraine. Переможці аукціонів викупили попередні лоти та вже перевели кошти для допомоги Україні. Загальна сума складає 394 тис. грн.

Нагадаємо, раніше голкіпер київського "Динамо" Георгій Бущан приєднався до волонтерського проекту для допомоги потерпілим від війни дітям та виставив на аукціон футболку зі своїм автографом.