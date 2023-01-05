"Манчестер Сіті" завітає на "Стемфорд Брідж" у центральному матчі 19-го туру АПЛ

Матч розпочнеться 5 січня о 22:00 за київським часом

У останній грі 19-го туру англійської прем’єр-ліги зустрінуться "Челсі" з Лондона та команда "Манчестер Сіті". Матч розпочнеться 5 січня о 22:00 за київським часом.

Проблеми в "Челсі" та нестримний напад "Сіті"

Не в кращому емоційному та фізичному стані підходить до цього протистояння колектив Грема Поттера. "Аристократи" вже в новому році встигли втратити очки в матчі з "Нотінгем Форест", де попри вражаючу статистику володіння м’ячем (майже 75% матчу), лондонці були ближчими до поразки, ніж до трьох пунктів, які так їм необхідні. Наразі у "Челсі" 25 набраних очок в 16 зіграних матчах і десята сходинка турнірної таблиці – це, м’яко кажучи, не ті показники на які розраховують вболівальники та боси клубу. Проблем додають ще й травми захисників команди, зокрема не зіграють у матчі Уеслі Фофана та Ріс Джеймс. Також під питанням участь у грі Рубена Лофтус-Чіка та Бена Чілуела. Як і в минулому матчі в стартовому складі з’явиться Кепа Арісабалага, адже Едуард Менді ще не відновився від травми, яку він отримав на чемпіонаті світу саме в матчі зі збірною Англії.

Щодо "Манчестер Сіті", то команда Хосепа Гвардіоли також втратила очки в минулому турі. За кілька годин до нового року "Містяни" не змогли дотиснути на власному полі "Евертон" – нічия 1:1. З огляду на те що "Арсенал" також втратив очки в 19 турі, Холанд та компанія просто не можуть собі дозволити не здобути максимум в цій зустрічі. В захисній ланці "Сіті" також є певні кадрові втрати – Рубен Діаш відновлюється від пошкодження, а от участь Емеріка Лапорта в грі під питанням через ушкодження спини. Та команда Гвардіоли в цьому сезоні це більше про атаку – чудова форма Ерлінга Холанда та його дублер – чинний чемпіон світу Хуліан Альварез, який став одним з найбільших відкриттів цього мундіалю.

З огляду на вищеперераховані факти, обидві команди мають грати лише на перемогу, проте експерти Parimatch Ukraine не дуже високо оцінюють шанси "Челсі" на успіх в матчі, навіть попри підтримку рідних трибун. Безсумнівним фаворитом протистояння є колектив з Манчестеру, якому необхідно скорочувати відставання від лідеру поточного розіграшу АПЛ. Цікаво, що востаннє "Челсі" перемагав "Манчестер Сіті" ще наприкінці травня 2021 року в фінальному матчі Ліги чемпіонів, що також залишилось в пам’яті гравців та тренерського штабу "Сіті".