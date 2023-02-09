Майстра спорту отримав посмертно: багатоборець віддав життя за Україну

Спортсмен став на захист Маріуполя, не маючи досвіду строкової служби та військової підготовки

У кровопролитних боях за Маріуполь та "Азовсталь" загинуло чимало українських спортсменів, зокрема окупанти вбили там морського багатоборця Максима Малкова.

Про це повідомляє пресслужба Спортивного комітету України у Facebook. Спортсменові було лише 20 років.

З перших днів великої війни Максим взяв участь в обороні Маріуполя, не маючи при цьому досвіду строкової служби та військової підготовки. У травні 2022 року він отримав контузію, а потім його ім’я потрапило до списків загиблих на "Азовсталі". Малков був нагороджений посмертно орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Максим займався морським багатоборством, був членом збірної Донецької області. Він посідав призові місця на чемпіонатах України, а також вигравав медалі на міжнародних змаганнях. Напередодні великої війни багатоборець мав отримати звання майстра спорту України, але не встиг.

У вересні 2022 року Малков посмертно став майстром спорту України з морського багатоборства. Про це розповів його товариш – президент обласної федерації морського багатоборства Дмитро Стєпнов.

"Він на завжди залишився в Азовсталі. Ми у невідплатному боргу перед ним, але не думаю, що він хотів, щоб ми жаліли його. Він справжній воїн і морський вовк, який виявився одним з найсміливіших людей з тих що я знав! Ми обов'язково зробимо круті змагання на твою честь після перемоги, та будемо вдячні тобі все життя! Колишніх майстрів спорту не буває!" — написав Стєпнов у Facebook.

Раніше повідомлялося про загибель на фронті українського дзюдоїста Максима Чумака. Нагадаємо, в боях під Бахмутом окупанти вбили майстра спорту України з фрі-файту Андрія Храпанова.