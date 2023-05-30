Українська команда взяла участь у лондонському велопробізі за сприяння Favbet Foundation

Всього учасниками велопробігу стали 25 тисяч спортсменів зі всього світу

Українська команда взяла участь у Лондонському велопробізі RideLondon за сприяння президента благодійного фонду Favbet Foundation Андрія Матюхи.

Про це повідомляє "Телеграф" із посиланням на повідомлення фонду.

Українську команду представляли два ветерани та один діючий військовослужбовець.

"Це надзвичайно важливо сьогодні — показувати всьому світу, наскільки ми сильні. І наші ветерани — то є приклад для всіх", — зазначили в благодійному фонді.

Британська Invictus Game Foundation взяла на себе забезпечення місць на велозаїзді і купівлю квитків. Президент Favbet Foundation оплатив проживання членам української команди.

Участь в заїзді взяв Росул Рустам, який після поранення пересувається виключно на візку й долав дистанцію на ручному велосипеді. Рустам був членом збірної Ігор Нескорених, представляв Україну в Гаазі в 2022 році та виборов 2 срібні медалі.

Згодом був членом збірної Ігор Воїнів і представляв Україну в Орландо (США) в серпні 2022 року, де виборов 2 срібні та 1 бронзову медалі.

Ще одним учасником став Євген Жар, який після поранення продовжує службу і тренування. Євген теж був членом збірної України на Іграх Воїнів в Орландо, де виборов 3 срібні медалі. Нещодавно він також подолав наймасштабніший 42-кілометровий марафон, який бігли 48 тисяч людей з усього світу.

Третім членом команди став ветеран Олександр Прокопенко, який щодня долає на велосипеді десятки кілометрів і бере участь у всіх велозаїздах.

Всього участь у лондонському велопробізі взяли 25 тисяч спортсменів зі всього світу.

Нагадаємо, Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

Всього за сприяння Favbet Foundation ЗСУ отримали вже більше ніж 115 авто, понад 65 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.