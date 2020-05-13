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Рішення про відновлення сезону в НБА приймуть протягом 2-4 тижнів

Рішення про відновлення сезону в НБА приймуть протягом 2-4 тижнів
12:51 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Твиттер

Новини спорту:Регулярний чемпіонат був перерваний в березні.

Рішення про відновлення сезону в НБА буде прийнято протягом найближчих 2-4 тижнів, про що повідомив на зустрічі з губернаторами штатів США комісар ліги Адам Сільвер.

Минулого тижня функціонер заявляв про можливість обмеження числа баскетбольних локацій до однієї або двох за умови відновлення кампанії.

Раніше НБА вже розглядала варіант зі стартом наступного сезону в грудні, незважаючи на долю сезону нинішнього.

Зірки НБА підтримали відновлення сезону

Останній матч регулярного чемпіонату асоціації був зіграний 12 березня. З тих пір ліга пішла на карантин через пандемію коронавірусу.

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Баскетбол, НБА, Сезон, Карантин, Баскетбольний сезон.
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