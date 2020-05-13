Рішення про відновлення сезону в НБА приймуть протягом 2-4 тижнів

Новини спорту:Регулярний чемпіонат був перерваний в березні.

Рішення про відновлення сезону в НБА буде прийнято протягом найближчих 2-4 тижнів, про що повідомив на зустрічі з губернаторами штатів США комісар ліги Адам Сільвер.

Минулого тижня функціонер заявляв про можливість обмеження числа баскетбольних локацій до однієї або двох за умови відновлення кампанії.

Раніше НБА вже розглядала варіант зі стартом наступного сезону в грудні, незважаючи на долю сезону нинішнього.

Останній матч регулярного чемпіонату асоціації був зіграний 12 березня. З тих пір ліга пішла на карантин через пандемію коронавірусу.