Розігруючий Індіани Брогдон заразився коронавірусом

Розраховує повернутися до рестарту сезону в Орландо.

Розігруючий Індіана Пейсерс Малкольм Брогдон здав позитивний тест на коронавірус.

Баскетболіст вже знаходиться на ізоляції і розраховує відновити сезон вчасно.

Брогдон вийшов у старті на 48 матчів Пейсерс нинішнього сезону, в середньому за гру набираючи 16,3 очка і віддаючи 7,1 асист.

Індіана на момент припинення сезону в НБА займала шосте місце в таблиці Східної конференції.

Боротьбу за чемпіонство НБА продовжать 22 команди, які в кінці липня відновлять сезон на закритій території парку Disney в Орландо.

Сьогодні стало відомо, що позитивний тест на коронавірус здав центровий збірної України і Сакраменто Кінгз Олексій Лень.