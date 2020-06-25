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Розігруючий Індіани Брогдон заразився коронавірусом

Розігруючий Індіани Брогдон заразився коронавірусом
10:32 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter
Розраховує повернутися до рестарту сезону в Орландо.

Розігруючий Індіана Пейсерс Малкольм Брогдон здав позитивний тест на коронавірус.

Баскетболіст вже знаходиться на ізоляції і розраховує відновити сезон вчасно.

Брогдон вийшов у старті на 48 матчів Пейсерс нинішнього сезону, в середньому за гру набираючи 16,3 очка і віддаючи 7,1 асист.

Індіана на момент припинення сезону в НБА займала шосте місце в таблиці Східної конференції.

Боротьбу за чемпіонство НБА продовжать 22 команди, які в кінці липня відновлять сезон на закритій території парку Disney в Орландо.

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Сьогодні стало відомо, що позитивний тест на коронавірус здав центровий збірної України і Сакраменто Кінгз Олексій Лень.

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Все по темі:

Коронавірус, Позитивний тест, Малкольм Брогдон, Індіана Пейсерс, Розігруючий.

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