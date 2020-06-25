Розігруючий Індіани Брогдон заразився коронавірусом

Розігруючий Індіана Пейсерс Малкольм Брогдон здав позитивний тест на коронавірус.
Баскетболіст вже знаходиться на ізоляції і розраховує відновити сезон вчасно.
Брогдон вийшов у старті на 48 матчів Пейсерс нинішнього сезону, в середньому за гру набираючи 16,3 очка і віддаючи 7,1 асист.
Індіана на момент припинення сезону в НБА займала шосте місце в таблиці Східної конференції.
Боротьбу за чемпіонство НБА продовжать 22 команди, які в кінці липня відновлять сезон на закритій території парку Disney в Орландо.
Сьогодні стало відомо, що позитивний тест на коронавірус здав центровий збірної України і Сакраменто Кінгз Олексій Лень.