Нікола Йокіч заразився коронавірусом

Лідер «Денвер Наггетс» Нікола Йокіч здав позитивний тест на коронавірус.
Через це повернення центрового з Сербії в США відкладено.
У гравця виявили коронавірус минулого тижня. Він переживає хворобу без симптомів і вже в кінці тижня зможе повернутися в Денвер.
Nikola Jokic and Djokovic were at the same event last week.— 24 (@_alba__) June 23, 2020
Serbian basketball player, Nikola Jankovic, was also present and has tested positive.
The #NBA is set to resume in a week. Big yikes. https://t.co/wd4dmFxUCX pic.twitter.com/NYWRGRblNC
Відзначимо, що в Белграді Йокіч контактував з першою ракеткою світу Новаком Джоковичем, у якого також виявили коронавірус.