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Нікола Йокіч заразився коронавірусом

Нікола Йокіч заразився коронавірусом
08:10 Сьогодні Телеграф sport.ua Фото: Twitter
Сербський баскетболіст поки не зможе повернутися в США.

Лідер «Денвер Наггетс» Нікола Йокіч здав позитивний тест на коронавірус.

Через це повернення центрового з Сербії в США відкладено.

У гравця виявили коронавірус минулого тижня. Він переживає хворобу без симптомів і вже в кінці тижня зможе повернутися в Денвер.

Відзначимо, що в Белграді Йокіч контактував з першою ракеткою світу Новаком Джоковичем, у якого також виявили коронавірус.

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Все по темі:

Никола Йокич, Коронавірус, Денвер Наггетс, Сербський баскетболіст.

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