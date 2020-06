Нікола Йокіч заразився коронавірусом

Лідер «Денвер Наггетс» Нікола Йокіч здав позитивний тест на коронавірус.

Через це повернення центрового з Сербії в США відкладено.

У гравця виявили коронавірус минулого тижня. Він переживає хворобу без симптомів і вже в кінці тижня зможе повернутися в Денвер.

