Бій Вихриста в Берліні перенесений

Новини спорту:Бої пройдуть без глядачів і в іншу дату, яка буде повідомлена пізніше.

Бій українського боксера надважкої вагової категорії Віктора Вихрист (1-0, 1 КО) перенесений через коронавірус.

21 березня в Берліні українець повинен був провести свій другий поєдинок у профі проти 33-річного аргентинця Алехандро Соси (9-2, 4 КО).

Однак, як повідомляє прес-служба промоутерської компанії українця EC Boxing, вечір боксу через поширення коронавірусу в Німеччині перенесений з Берліна до Гамбурга і пройде в місцевому спортзалі компанії.

Бої пройдуть без глядачів і в іншу дату, яка буде повідомлена пізніше.

Відзначимо, що в рамках програми повинен боксувати ще один українець - 22-річний запорожанин Микита Нестеренко (1-3, 0 КО).