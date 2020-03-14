Мак-Грегор готується повернутись на боксерський ринг

Новини спорту:Джон Кавана прокоментував повернення колиншнього чемпіона по змішаним єдиноборствам у бокс.

Екс-чемпіон UFC Конор Мак-Грегор повернеться на боксерський ринг протягом 12-18 місяців.

Про це розповів його тренер Джон Кавана.

"Я буду дуже здивований, якщо Конор не здійснить боксерський матч протягом року-півтора. Він любить бокс. Йому сподобалися тренування до бою проти Мейвезера. Це повинно бути щось велике. Він завжди шукає наступний крок вгору", - розповів Кавана.

Нагадаємо, Нурмагомедов погодився на реванш проти Мак-Грерора.

Також, у своєму останньому поєдинку Конор переміг нокаутом в першому раунді Дональда Серроне на турнірі UFC 246.