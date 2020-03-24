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Усик - Чісора: рішення відносно дати бою буде прийнято нинішнього тижня

Усик - Чісора: рішення відносно дати бою буде прийнято нинішнього тижня
12:24 Вт, 24 Березень 2020 Телеграф Укринформ

Новини спорту:Рішення щодо бою Усик - Чісора приймуть нинішнього тижня.

Боксерський поєдинок між колишнім абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі українцем Олександром Усиком та британським суперважкорваговиком Дереком Чісорою, запланований на 23 травня у Лондоні, можуть перенести.

Про це заявив промоутер Едді Гірн, зазначивши, що рішення відносно дати бою буде прийнято нинішнього тижня, повідомляє Klitschko-brothers.com.

США закликають перенести Олімпійські ігри 2020

Британського рада з нагляду за боксом у своїй заяві подовжила заборону на проведення вечорів професіональйного боксу у Великій Британії до кінця квітня, керуючись рекомендаціями уряду та медиків щодо ситуації з пандемією коронавірусу.

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Все по темі:

Дерек Чисора, Бокс, Олександр Усик, Бокс новини, Едді Гірн.
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