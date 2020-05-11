Усик: Даних про бій з Чісорою поки немає

Новини спорту:Український боксер знаходиться в режимі очікування

Український суперважкоатлет Олександр Усик розповів, коли може відбутися його бій з британцем Дереком Чісорою.

«Багато хто запитує про поєдинок. Я сам в замішанні. Ми спілкуємося з менеджерами, які організовують поєдинки. На даний момент ситуація начебто попускається, але даних про те, коли і де буде поєдинок, поки немає.

Тому нам смиренно доводиться тренуватися і чекати свого часу», - сказав Усик в зверненні в Instagram.

Відзначимо, що бій Усик-Чісора повинен був відбутися 23 травня, але був перенесений на невизначений термін.