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Усик: Даних про бій з Чісорою поки немає

Усик: Даних про бій з Чісорою поки немає
21:27 Сьогодні Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новини спорту:Український боксер знаходиться в режимі очікування

Український суперважкоатлет Олександр Усик розповів, коли може відбутися його бій з британцем Дереком Чісорою.

«Багато хто запитує про поєдинок. Я сам в замішанні. Ми спілкуємося з менеджерами, які організовують поєдинки. На даний момент ситуація начебто попускається, але даних про те, коли і де буде поєдинок, поки немає.

Тому нам смиренно доводиться тренуватися і чекати свого часу», - сказав Усик в зверненні в Instagram.

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Відзначимо, що бій Усик-Чісора повинен був відбутися 23 травня, але був перенесений на невизначений термін.

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Чисора, Дерек Чисора, Бокс, Олександр Усик.
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