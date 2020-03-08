Головний тренер не може зрозуміти, звідки українські біатлоністи ще беруть сили

Новини спорту:Наставник збірної України задоволений результатами в мас-старті в Нове-Мєсто.

Головний тренер команди Юрай Санітра поділився враженнями від мас-старту на 7-му етапі Кубка світу з біатлону. Кращий результат серед українців показав Дмитро Підручний, який посів четверте місце.

«Знімаю капелюха перед Дімоном (Підручним) і Артемом (Примою) за їхній виступ. Те, що вони показали на трасі - було радісно дивитися. Впевнено стояли на лижах. Не можу зрозуміти, де вони ще беруть сили, і фізичні, і психологічні, що можуть боротися за таких складних умов.

Трохи не вистачило нам на стрільбі. Не було великих промахів. Вітер змінювався, робили поправки. Я боявся стрільби лежачи.

Не можу сказати, що при стрільбі стоячи хлопці робили помилки. Судячи з того, який темп хлопці показували на лижах, я не здивований, що були промахи стоячи», - сказав Санітра.