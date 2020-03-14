Терлюга про ситуацію з COVID-19: Моя голова не приймає все, що відбувається

Новини спорту:Українка збентежена, що через пандемію коронавірусу майже всі спортивні змагання на планеті призупинено.

Українська каратистка Анжеліка Терлюга занепокоєна ситуацією в світі через пандемію коронавірусу та можливою відміною Олімпійських Ігор у Токіо, відкриття яких заплановане на 24 липня цього року.

Про це спортсменка написала на своїй сторінці у Facebook.

"Згадую той щасливий момент, коли я стала чемпіонкою Європи. Я чекала з нетерпінням участі на Чемпіонаті Європи-2020. Тренування зі зламаною рукою, амбіції, мрії... усе це сьогодні не важливо, тому що було прийнято рішення скасувати європейську першість", - написала каратистка.

"Тепер я чекаю, що буде далі... Молюся, щоб у мене не забрали мрію Я все розумію - ситуація критична, але моя голова не приймає все, що відбувається. Останні роки я жила тільки мрією участі на Олімпіаді, а зараз все під великим ризиком", - додала вона.

Як відомо, майже всі спортивні заходи в світі призупинено або скасовано через страшну епідемію. Також, усе більше спортсменів, захворіли на коронавірус.