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Терлюга про ситуацію з COVID-19: Моя голова не приймає все, що відбувається

Терлюга про ситуацію з COVID-19: Моя голова не приймає все, що відбувається
15:25 Сьогодні Телеграф champion.com.ua Фото: Facebook

Новини спорту:Українка збентежена, що через пандемію коронавірусу майже всі спортивні змагання на планеті призупинено.

Українська каратистка Анжеліка Терлюга занепокоєна ситуацією в світі через пандемію коронавірусу та можливою відміною Олімпійських Ігор у Токіо, відкриття яких заплановане на 24 липня цього року.

Про це спортсменка написала на своїй сторінці у Facebook.

"Згадую той щасливий момент, коли я стала чемпіонкою Європи. Я чекала з нетерпінням участі на Чемпіонаті Європи-2020. Тренування зі зламаною рукою, амбіції, мрії... усе це сьогодні не важливо, тому що було прийнято рішення скасувати європейську першість", - написала каратистка.

"Тепер я чекаю, що буде далі... Молюся, щоб у мене не забрали мрію Я все розумію - ситуація критична, але моя голова не приймає все, що відбувається. Останні роки я жила тільки мрією участі на Олімпіаді, а зараз все під великим ризиком", - додала вона.

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Як відомо, майже всі спортивні заходи в світі призупинено або скасовано через страшну епідемію. Також, усе більше спортсменів, захворіли на коронавірус.

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Каратэ, Вирус, Анжелика Терлюга, Коронавірус, Новини карате.
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