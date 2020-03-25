Ліонель Мессі і Піп Гвардіола пожертвували по 1 мільйону на боротьбу з COVID-19

Новини спорту:Футболіст і тренер зробили щедрі пожертви.

Мессі перерахував гроші каталонській лікарні Hospital Clinic, яка займається вивченням коронавіруса.

Про це Hospital Clinic повідомила в Twitter. "Велике спасибі за підтримку, Лео", - йдеться в повідомленні.

Видання sport.es також повідомляє про те, що Мессі зробив ряд пожертвувань аргентинським клінікам.

Джерело також повідомляє, що Гвардіола передав свої гроші Об'єднанню лікарів Барселони на закупівлю необхідного обладнання та медичних матеріалів. В Іспанії коронавірусом заразилися майже 40 тисяч осіб.

Раніше повідомлялось про те, що зірки "Баварії" пожертвували великі суми на боротьбу з коронавірусом.



