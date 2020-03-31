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Комітет ФГУ вирішив долю гандбольного сезону 2020

Комітет ФГУ вирішив долю гандбольного сезону 2020
13:34 Сьогодні Телеграф champion.com.ua Фото: handball.net.ua

Новини спорту:Після завершення карантину в Україні вирішили продовжиться гандбольний сезон.

Члени комітету з організації та проведення змагань Федерації гандболу України одноголосно проголосували за продовження сезону 2019/2020 після завершення карантину.

Про це повідомляє пресслужба ФГУ.

Комітет повернеться до перегляду календаря та системи розіграшів всіх чемпіонатів України дорослих та дитячо-юнацьких команд поточного сезону, з тим щоб обрати оптимальну формулу завершення сезону враховуючи ситуацію, яка складеться на момент продовження карантину.

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Гандбол, ФГУ, Новини спорту.
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