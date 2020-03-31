Комітет ФГУ вирішив долю гандбольного сезону 2020

Новини спорту:Після завершення карантину в Україні вирішили продовжиться гандбольний сезон.

Члени комітету з організації та проведення змагань Федерації гандболу України одноголосно проголосували за продовження сезону 2019/2020 після завершення карантину.

Про це повідомляє пресслужба ФГУ.

Комітет повернеться до перегляду календаря та системи розіграшів всіх чемпіонатів України дорослих та дитячо-юнацьких команд поточного сезону, з тим щоб обрати оптимальну формулу завершення сезону враховуючи ситуацію, яка складеться на момент продовження карантину.

Нагадаємо, багатоденка "Тур Романдії" в Швейцарії (28 квітня - 3 травня) - скасована.