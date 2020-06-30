"Отримав багато адреналіну ": Підручний спробував себе у велогонці

Кращий біатлоніст України взяв участь у велогонці.
"На вихідних вперше спробував свої сили в велоперегонах. Отримав багато адреналіну і зайняв 5-е місце з такими сильними суперниками.
Тепер знаю, над чим ще треба попрацювати, щоб наступного разу поборотися за медалі", - написав Підручний в Instagram.
Переглянути цей допис в Instagram
На вихідних вперше спробував свої сили у велоперегонах отримав багато адреналіну і посів 5 місце з такими сильними суперниками тепер знаю , над чим ще треба попрацювати , щоб наступного разу поборотися за медалі #велоспорт #cycling #competition #biathlon #біатлон #біатлонукраїни
Дмитро Підручний в сезоні 2019-2020 в загальному заліку Кубка світу фінішував на рекордній в кар'єрі 17-й позиції, але на чемпіонаті світу в Італії не зміг піднятися вище 10-го місця.