Як кувалдою: боєць ММА нокаутував суперника найжорстокішим розгонистим ударом (відео)

У Анкасвілле (США) днями відбувся великий турнір зі змішаних єдиноборств Bellator 252. Очолив кард чемпіонський поєдинок в напівлегкій вазі між Патрісіо Фрейре і Педро Карвальо.

У головному поєдинку попередньо карда зустрілися американці Аарон Піко і Джон де Хесус. Бій не тривав всю дистанцію і завершився перемогою Піко в другому раунді. Аарон завдав опоненту нищівного розмашистого удару з правої, після чого рефері в октагоні кинувся рятувати Джона, якому прилетіло ще кілька ударів.

Відео нокауту в бою Аарон Піко і Джон де Хесус:

AARON PICO WITH AN ABSOLUTE BOMB OF A RIGHT HAND #Bellator252 pic.twitter.com/yrHamBDNtn

— Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) November 12, 2020