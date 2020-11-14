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Як кувалдою: боєць ММА нокаутував суперника найжорстокішим розгонистим ударом (відео)

Як кувалдою: боєць ММА нокаутував суперника найжорстокішим розгонистим ударом (відео)
16:01 Сьогодні Телеграф Телеграф Спорт Фото: Інстаграм aaronpicousa

У Анкасвілле (США) днями відбувся великий турнір зі змішаних єдиноборств Bellator 252. Очолив кард чемпіонський поєдинок в напівлегкій вазі між Патрісіо Фрейре і Педро Карвальо.

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У головному поєдинку попередньо карда зустрілися американці Аарон Піко і Джон де Хесус. Бій не тривав всю дистанцію і завершився перемогою Піко в другому раунді. Аарон завдав опоненту нищівного розмашистого удару з правої, після чого рефері в октагоні кинувся рятувати Джона, якому прилетіло ще кілька ударів.

Відео нокауту в бою Аарон Піко і Джон де Хесус:

 

Таким чином, Піко добув свою 7-ю перемогу в профі при 3-х поразках. У де Хесуса - 9-я невдача при 4 тріумфах.

Раніше на турнірі Bellator 252 боєць вирубав опонента неймовірним ударом коліном в стрибку.

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Все по темі:

Нокаут, MMA, Змішані єдиноборства.

Автор:

Телеграф
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