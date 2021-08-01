Скачать
Неділя, 01.08.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
На Олимпиаде в Токио разыграли "золото" в гольфе
На Олимпиаде в Токио разыграли "золото" в гольфе
Теннис на Олимпиаде в Токио: кто выиграл медали в 9-й день Игр
Теннис на Олимпиаде в Токио: кто выиграл медали в 9-й день Игр
Спортивная гимнастика на Олимпиаде: кто выиграл медали в 9-й день Игр
Спортивная гимнастика на Олимпиаде: кто выиграл медали в 9-й день Игр
Китай взял очередное "золото" в прыжках в воду
Китай взял очередное "золото" в прыжках в воду

Олімпійський чемпіон вразив мережу своїм незвичайним хобі (фото)

Олімпійський чемпіон вразив мережу своїм незвичайним хобі (фото)
Оновлено 15:03 Сьогодні Телеграф

Британський стрибун у воду Том Дейлі, який 26 липня добув золото на Олімпіаді в японському Токіо, показав, як проводить вільний час. Виявляється спортсмен любить в'язати.

На це звернув увагу блогер Антон Ходза.

"Каже, пристрастився до в‘язання під час карантину. Заспокоює", - написав він.

Користувачів мережі вид в'яжучого олімпійського чемпіона привів в захоплення, а деякі нагадали, що подібний спосіб проведення вільного часу популярний у багатьох відомих осіб, серед яких Джулія Робертс, Девід Духовни, Сара Джессіка Паркер, Курт Кобейн.

Нагадаємо, "Телеграф" активно стежить за темою Олімпіади, з останніми новинами по темі можна ознайомитися тут.

Як повідомлялося раніше, український плавець Михайло Романчук став другим на дистанції 1500 метрів вільним стилем, ніж приніс нашій країні першу срібну медаль.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
Перегляди: 27

Все по темі:

Олимпиада, Том Дэйли, В'язання.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Український плавець Романчук виграв "срібло" на Олімпіаді в Токіо
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся