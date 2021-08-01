Олімпійський чемпіон вразив мережу своїм незвичайним хобі (фото)

Британський стрибун у воду Том Дейлі, який 26 липня добув золото на Олімпіаді в японському Токіо, показав, як проводить вільний час. Виявляється спортсмен любить в'язати.

На це звернув увагу блогер Антон Ходза.

"Каже, пристрастився до в‘язання під час карантину. Заспокоює", - написав він.

Користувачів мережі вид в'яжучого олімпійського чемпіона привів в захоплення, а деякі нагадали, що подібний спосіб проведення вільного часу популярний у багатьох відомих осіб, серед яких Джулія Робертс, Девід Духовни, Сара Джессіка Паркер, Курт Кобейн.

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Як повідомлялося раніше, український плавець Михайло Романчук став другим на дистанції 1500 метрів вільним стилем, ніж приніс нашій країні першу срібну медаль.