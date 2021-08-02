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Скандал навколо спроби КДБ Білорусі вивезти спортсменку Тимановську з Японії: як відреагували західні ЗМІ

Скандал навколо спроби КДБ Білорусі вивезти спортсменку Тимановську з Японії: як відреагували західні ЗМІ
Оновлено 22:48 Пн, 2 Серпень 2021 Телеграф

Учасниця Олімпійських ігор з Білорусі Христина Тимановська, звернулася до японської влади з проханням надати їй захист. Її питанням також зайнялося агентство ООН у справах біженців. Про це 2 серпня повідомив журналістам представник Міжнародного олімпійського комітету.

Відоме інтернет-видання "Axios" пише, що уряди Польщі та Чехії вже запропонували допомогу 24-річній спортсменці, яка відмовилася підкоритися вказівкам керівництва національної збірної і сісти в літак, який повинен був повернути її додому, до Білорусі. Таке рішення представників білоруської олімпійської збірної було прийнято після її критики на адресу білоруських тренерів. Зокрема, вона говорила про "халатність тренерів".

Для власної безпеки, Тимановська переночувала в готелі аеропорту. Представник МОК Марк Адамс заявив, що вона знаходиться "в безпеці" і що МОК звернувся до Національного олімпійського комітету у Білорусі (НОК) з проханням надати докладний письмовий звіт з цього питання.

Спортсменка розмістила відео-ролик в Telegram, в якому вона розповіла, що керівництво білоруської команди чинило на неї тиск і змушувало покинути Японію у переддень виступу, з чим вона була не згодна.

 

Спортсменка звернулася за допомогою до японської поліції в аеропорту і не вилетіла зазначеним їй рейсом. Вона заявила: "Я не повернуся в Білорусь".

Тимановська повинна була брати участь в забігу на 200 метрів в понеділок і в естафеті 4x400 в четвер. Вона розповіла, що її включили в список учасників естафети 4х400 вже після прибуття в Токіо, але вона не тренувалася для участі в цьому виді змагань.

Представники білоруської команди наполягають на тому, що Тимановська була виключена з команди через її "емоційний і психологічний стан". На це спортсменка відреагувала своєю заявою в соціальних мережах, заявивши: "Це брехня".

На сайті "BBC" підтверджується інформація про те, що Тимановську привезли в аеропорт насильно і примушували сісти на борт літака, який повинен був повернути її в Білорусь.

Зараз, перебуваючи в безпеці, Тимановська розглядає можливість отримання притулку в Європі, оскільки Польща і Чехія вже запропонували їй свою допомогу.

Ряд організацій вже підключилися до вирішення виниклої ситуації, в тому числі агентство ООН у справах біженців.

Повідомляється, що МОК і влада Японії також проводитимуть подальші консультації щодо цієї ситуації.

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Виступаючи в неділю на "BBC", Анатолій Котау з Білоруського фонду спортивної солідарності (BSSF) сказав: "Вона боїться репресій по відношенню до своєї сім'ї в Білорусі - це її головна турбота зараз".

Фонд "BSSF" був створений в серпні 2020 року для підтримки спортсменів, які постраждали під час демонстрацій проти Лукашенка. Деякі з учасників протестів були спортсменами національного рівня, але їх позбавили фінансування, виключили з національних збірних і затримали за участь в демонстраціях. Ці дії виконувалися за вказівкою президента Олімпійського комітету Білорусі, Віктора Лукашенко, сина Олександра Лукашенка.

Як повідомляється на сайті інтернет-видання "NBCNews", Польський уряд першим запропонував Тимановській притулок.

"Їй запропонували гуманітарну візу, і вона може продовжити свою спортивну кар'єру в Польщі, якщо вона того забажає", - сказав в Twitter заступник міністра закордонних справ Марцин Пшідач.

Чехія також запропонувала прийняти Тимановську, а в "BSSF" заявили, що вона може шукати притулку в Німеччині або Австрії.

"Деякі з наших дівчат не прилетіли сюди, щоб брати участь в естафеті 4х400 метрів, тому що не пройшли допінг-контроль", - сказала Тимановська в аеропорту. "І тренер додав мене в естафету без мого відома. Я розповіла про це публічно. Тоді головний тренер підійшов до мене і сказав, що був наказ зверху видалити мене з команди ".

Інтернет-видання "Euronews" пише на своєму сайті про те, що група активістів, що підтримують 24-річну спортсменку, заявила, що, її життя в Білорусі буде в небезпеці, і їй слід шукати притулку, наприклад, в посольстві Австрії в Токіо.

Раніше "Телеграф" писав про 13 випадкових питань про Олімпійські ігри

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Дмитро Симоненко
Автор: Дмитро Симоненко
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Олімпійські ігри, Токио-2021, Христина Тимановська, Білоруська спортсменка.
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