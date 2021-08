Скандал навколо спроби КДБ Білорусі вивезти спортсменку Тимановську з Японії: як відреагували західні ЗМІ

Учасниця Олімпійських ігор з Білорусі Христина Тимановська, звернулася до японської влади з проханням надати їй захист. Її питанням також зайнялося агентство ООН у справах біженців. Про це 2 серпня повідомив журналістам представник Міжнародного олімпійського комітету.

Відоме інтернет-видання "Axios" пише, що уряди Польщі та Чехії вже запропонували допомогу 24-річній спортсменці, яка відмовилася підкоритися вказівкам керівництва національної збірної і сісти в літак, який повинен був повернути її додому, до Білорусі. Таке рішення представників білоруської олімпійської збірної було прийнято після її критики на адресу білоруських тренерів. Зокрема, вона говорила про "халатність тренерів".

Для власної безпеки, Тимановська переночувала в готелі аеропорту. Представник МОК Марк Адамс заявив, що вона знаходиться "в безпеці" і що МОК звернувся до Національного олімпійського комітету у Білорусі (НОК) з проханням надати докладний письмовий звіт з цього питання.

Спортсменка розмістила відео-ролик в Telegram, в якому вона розповіла, що керівництво білоруської команди чинило на неї тиск і змушувало покинути Японію у переддень виступу, з чим вона була не згодна.

"I ask the International Olympic Committee for help, they put pressure on me and they try to take me out of the country without my consent."

Kryscina Tsimanouskaya is helping for help. Please someone give her political asylum!! https://t.co/aV0KTHYJ0M

— Olga Lautman (@OlgaNYC1211) August 1, 2021