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Олімпійську медалістку Еліну Світоліну урочисто зустріли в Україні (ексклюзивні фото, відео)

Олімпійську медалістку Еліну Світоліну урочисто зустріли в Україні (ексклюзивні фото, відео)
Оновлено 11:06 Сьогодні Телеграф

Бронзова медалістка Олімпіади-2020 в Токіо Еліна Світоліна повернулася в Україну. Спортсменка принесла країні першу олімпійську медаль з тенісу в історії незалежної України.

Зустрічали Світоліну в аеропорту "Бориспіль" журналісти та вболівальники.

Еліна Світоліна здобула бронзову медаль Олімпіади в одиночному жіночому розряді з тенісу перемігши спортсменку з Казахстану Олену Рибакіна.

В "Борисполі" спортсменка приймала привітання і численні букети. Світоліна зазначила, що їй прикро через те що вона не змогла поборотися за золото або срібло, але для неї було важливо завоювати медаль для збірної України.

"Я завжди ставлю завдання найвищі, тому зараз прикро, але той матч який склався для мене був складним, складно уявити що я стою з цією медаллю тут", - сказала тенісистка. Також вона розповіла, що відчувала підтримку вболівальників з усієї країни.

Світоліна у Борисполі

Зустрічають Світоліну

бронзова медаль Олімпіади 2020

Еліна Світоліна

Світоліна Еліна

Світоліна медаль

Світоліна інтерв'ю

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Еліна Світоліна - найкраща тенісистка України, в світовому рейтингу (WTA) вона займає шосту позицію. Попереду у спортсменки - серія турнірів в США.

Еліна Світоліна виграла бронзову медаль Олімпіади 31 липня, перед цим вона поступилася спортсменці з Чехії Марті Вондроушовій і втратила можливість поборотися за золото.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Перегляди: 60

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Элина Свитолина, Медаль, Олимпиада-2020, Тенис, Олимпиада в Токио.
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