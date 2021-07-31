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13 випадкових питань про Олімпійські ігри: чому раніше ми цього не знали?

13 випадкових питань про Олімпійські ігри: чому раніше ми цього не знали?
08:24 Сьогодні Телеграф

Найбільші міжнародні спортивні змагання, які проводять раз в 4 роки під егідою Міжнародного олімпійського комітету привертають до себе увагу глядачів і вболівальників з усіх куточків світу.

У статті на сайті "National Public Radio" представлені відповіді на питання, які не освітлені на офіційному сайті заходу, але які все ж хвилюють уважних глядачів. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з її перекладом.

Справа в тому, що Літні Олімпійські ігри проводяться кожні чотири роки. І це досить довгий проміжок часу, щоб ми забули те, що ми могли знати про цей захід.

Отже, коли ви сидите на дивані і спостерігаєте за виступом спортсменів з будь-якого виду спорту, який раніше вам був нецікавий, під час Ігор в Токіо, ми спробуємо відповісти на ті випадкові питання, які постійно виникають у вас в голові.

Ви писали їх нам в Твіттері з хештегом #NPRanswers. Продовжуйте в тому ж дусі, а ми будемо намагатися відповідати коротко, щоб ви могли переглядати наш список відповідей під час рекламних пауз.

Кінна дресура

-          Цікаво, як коней для виступів перевозять за кордон. Очевидно, що на літаку, але як?

Відповідь: Коні завантажуються по дві в стійло. Вони літають в супроводі ветеринарів і грумерів (грумер - фахівець з догляду за тваринами - прим.ред.), які, крім іншого, дбають про те, щоб коні зберігали спокій. Жеребців розміщують в передній частині літака, щоб вони не відволікались на кобил. І так само, як і людям, їм потрібні паспорти.

Стрибки у воду

-          Чому дайвери відразу ж після виходу з басейну приймають душ?

Відповідь: В басейні холодно, і у них можуть траплятися судоми. Тепла вода під душем допомагає розслабити м'язи. Ось чому ви часто бачите дайверів, які сидять в теплій ванній між виступами.

"Я йшов до цієї нагороди 18 років": Романчук відреагував на "бронзу" на Олімпіаді

-          Що це за маленькі рушники у них?

Відповідь: Їх називають "замшевими", і вони допомагають спортсменам швидше висохнути. Навіщо їм швидше сохнути? Щоб їм було не холодно. Крім того, мокрий означає слизький. Ніхто не хоче просто послизнутися замість того, щоб правильно згрупуватися при виступі.

Плавання

-          Як розподіляються доріжки в олімпійському плаванні?

Відповідь: Плавець опиняється на певній доріжці в залежності від свого кваліфікаційного часу. Найшвидший з них отримує центральну смугу. Доріжки 3 і 5 переходять до наступного за швидкістю. Ось чому, згідно з цією логікою, ви часто знайдете фаворита на золоту медаль на доріжці 4.

-          Що це за звуковий сигнал, який постійно звучить під час певних змагань з плавання?

Відповідь: Цей звуковий сигнал - це вувузела Олімпійських ігор (також відома як "лепатата", ріжок, довжиною до метра, що став широко відомим під час чемпіонату світу з футболу в 2010 році - прим.ред.). Не дарма вони такі гучні. Вони подають сигнал плавцям про те, що почався останній круг.

Українські стрілки Костевич і Омельчук виграли "бронзу" на Олімпіаді в Токіо

-          Чому плавці ляскають себе перед змаганнями?

Відповідь: Це техніка розминки. Ви поплескуєте себе, щоб збільшити приплив крові. Це добре працює. Це частина ритуалу перед стартом. (Це зовсім не те, коли тренер з дзюдо відпускає вам ляпас. Це не нормально, навіть якщо ви говорите, що це частина вашого ритуалу)

-          Чому вони носять ці великі пуховики?

Відповідь: Щоб зігрітися. Тепло допомагає розслабити м'язи, щоб в них не виникали судоми.

-          Чому ми чуємо свистки під час деяких змагань з плавання?

Відповідь: За допомогою свистків тренери спілкуються з плавцями. Існує безліч різних видів свистків. По суті, свистки сигналізують плавцям, "на якій позиції вони знаходяться в гонці і що робити".

Гімнастика

-          Чому гімнастки натирають руки цим білим порошком перед виступом?

Відповідь: Це крейда. Вона вбирає піт з рук, допомагає їм краще тримати, скажімо, бруси і зменшує тертя між руками і поперечиною.

-          Я думав, що в гімнастиці потрібно поставити "ідеальну 10". Але я бачу, що ставлять "15.400". Поясніть, будь ласка, що це за оцінки.

Відповідь: Раніше максимальна оцінка була 10. Правила змінилися. Тепер ви оцінюєте складність (наскільки складно те, що ви намагаєтеся зробити) і виконання (наскільки добре ви впоралися з цим складним завданням). Ваш остаточний результат складається з двох частин.

Українці не заслуговують медалей Олімпіади - головний редактор "Телеграфа" Ярослав Жаренов про хейтерів Дар'ї Білодід

-          При виступах на колоді гімнастки надягають тапочки.  Але чому тільки на одну ногу?

Відповідь: Деякі гімнастки одягають один, деякі два тапочки. У будь-якому випадку це допомагає їм краще утримувати хват і допомагає їм ефективніше повертатися на колоді або під час вільних вправ.

Загальні питання

-          Чому всі продовжують називати ці Ігри 2021 року "Токіо-2020"?

Відповідь: Так вирішив МОК, оголосивши про перенесення у минулому році. Частково причина пояснюється фінансовими питаннями. "Смолоскипи, медалі, інші бренди і товари вже вироблялися під назвою "Токіо 2020", і зміна назви спричинила б за собою додаткові витрати", - повідомило джерело в оргкомітеті в Токіо.

-          Чому команда США носить маски, які роблять їх схожими на Бейна, антигероя з "Бетмена"?

Ми розібралися в суті питання. Маски, зроблені компанією "Nike", не є додатковим захистом або чимось ще. В основному це просто модний аксесуар. Ці складки на масках нагадують складки японського орігамі.

Якщо у вас є ще якісь питання, які вас турбують, напишіть в Твіттері своє питання з хештегом #NPRanswers, і ми спробуємо відповісти на нього.

 Раніше "Телеграф" писав про те, що український шпажист Рейзлін виграв "бронзу" на Олімпіаді в Токіо.

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Дмитро Симоненко
Автор: Дмитро Симоненко
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Олімпійські ігри, поширені питання про Олімпійські ігри.
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