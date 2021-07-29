"Я йшов до цієї нагороди 18 років": Романчук відреагував на "бронзу" на Олімпіаді

Український плавець Михайло Романчук, який завоював бронзову нагороду на Олімпіаді в Токіо, прокоментував свою першу олімпійську медаль.

Пресс-служба НОК України поспілкувалася с 24-річним Романчуком після запливу.

За словами плавця, він йшов до медалі 18 років, а за це досягнення він дякує своєму тренеру Петру Нагірному.

"До цієї нагороди я йшов 18 років. З 6 років, коли почав займатися плаванням та прийшов до свого тренера Петра Нагорного, разом з яким і вдалося досягти всіх результатів. Звичайно, без нього б нічого цього не було. Це був надзвичайно складний і незвичний фінал. Я дуже сподівався покращити свій олімпійський рекорд, який встановив у півфіналі. Але радує, що його так і не перевершили", - цитує Романчука Національний олімпійський комітет України.

Нагадаємо, Романчук став третім у фінальному запливі на 800 метрів вільним стилем. До слова, в кваліфікації в цій дисципліні Михайло встановив олімпійський рекорд, який не був побитий в фіналі. Примітно, що змагання на дистанції 800 м в /с дебютували на Олімпійських іграх. Тепер українець буде готуватися до змагань на дистанції в 1500 метрів, фінальний заплив у цій дисципліні запланований на 1 серпня.

Українці на Олімпійських іграх в Токіо здобули свою четверту "бронзу". Раніше нагороди завоювали дзюдоїстка Дар'я Білодід у ваговій категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін в індивідуальній шпазі і стрілки з пневматичного пістолета з 10 метрів Олена Костевич і Олег Омельчук.