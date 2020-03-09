Матч ліги чемпіонів у Парижі пройде без уболівальників

Новини спорту:Трибуни будуть закриті для фанів.

ПСЖ на своїй сторінці в Twitter повідомив, що матч-відповідь Ліги чемпіонів проти «Боруссії» Дортмунд, який відбудеться в середу, пройде без уболівальників.

Таке рішення прийняла місцева поліція в зв'язку з поширенням коронавірусу.

Перший матч завершився з рахунком 2:1 на користь німецької команди.

#PSGBVB



Le Paris Saint-Germain prend acte de la décision de la Préfecture de police de faire jouer le match du mercredi 11 mars 2020 opposant le Paris Saint-Germain au @BVB à huis clos. https://t.co/iDqGCLuwST — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 9, 2020

Нагадаємо, в кінці березня в Парижі має відбутися матч Франція - Україна. Не виключено, що і він пройде без уболівальників.