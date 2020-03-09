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Матч ліги чемпіонів у Парижі пройде без уболівальників

Матч ліги чемпіонів у Парижі пройде без уболівальників
13:20 Пн, 9 Березень 2020 Телеграф sport.ua

Новини спорту:Трибуни будуть закриті для фанів.

ПСЖ на своїй сторінці в Twitter повідомив, що матч-відповідь Ліги чемпіонів проти «Боруссії» Дортмунд, який відбудеться в середу, пройде без уболівальників.

Таке рішення прийняла місцева поліція в зв'язку з поширенням коронавірусу.

Перший матч завершився з рахунком 2:1 на користь німецької команди.

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Нагадаємо, в кінці березня в Парижі має відбутися матч Франція - Україна. Не виключено, що і він пройде без уболівальників.

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Все по темі:

ФК ПСЖ, Лига 1, Чемпіонат Франції, ФК Борусія Дортмунд.
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